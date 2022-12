Costruzione nuovo asilo nido a Vado, 900mila euro dal Ministero. Vicesindaco Gilardi: "Sarà un edificio ad energia quasi zero" (FOTO)

Il comune di Vado Ligure ha ottenuto un nuovo finanziamento pari a circa 900 mila euro dal Ministero dell'istruzione per il Pnr per la costruzione di un nuovo asilo nido.

L'amministrazione vadese lo scorso maggio aveva visto riconosciuto un finanziamento di 4 milioni e 700 mila euro, al quale si era aggiunto 1 milione di cofinanziamento comunale, a seguito di una richiesta di fondi Pnrr in merito alla "Missione 2, Componente 3" riguardante l'applicazione della cosiddetta "transizione ecologica" agli edifici scolastici per quanto riguarda il loro efficientamento energetico e la riqualificazione.

Con i fondi richiesti e finanziati, le scuole medie Peterlin di via XXV Aprile verranno demolite e sarà realizzato un nuovo edificio vicino alla scuola materna di via Sabazia.

"Un'altro target insieme alla nuova scuola media rivolto all'edilizia scolastica che ha l'obiettivo di migliorare le strutture ma anche i servizi - ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi - Il progetto del nuovo asilo ambisce a diventare un efficace esempio nell'affrontare il problema della scarsa sicurezza degli edifici scolastici sotto diversi profili, una struttura moderna rispettosa degli alti standard richiesti dai protocolli di sostenibilità ambientale e normativo".

"Il nuovo asilo nido si configurerà come un edificio funzionale, sismo-resistente, pertanto estremamente sicuro, privo di qualsiasi barriera architettonica e soprattutto nZEB (nearly Zero Energy Building), ossia un edificio ad energia quasi zero - prozecue Gilardi - l’area d’intervento scelta sorge nei pressi dell’attuale scuola materna, che risulta carente di alcuni servizi, non di primaria importanza per il normale svolgimento delle attività didattiche, che con questa nuova struttura per il nido sicuramente ne agevoleranno l’uso oltre a migliorare la logistica cittadina".

Il nuovo nido quindi, dedicato alla fascia prescolastica, sorgerà nell'area sovrastante la scuola materna e la futura nuova scuola sempre costruita con i fondi PNRR.

"Un percorso lungo che proprio in questi giorni ha portato al finanziamento e ora è una corsa contro il tempo per arrivare all'affidamento dei lavori perchè infatti le tempistiche sono molto strette - conclude il vicesindaco e assessore - È stata comunicata la potenziale proroga al 31 maggio per l'affidamento dei lavori e auspichiamo che tutti gli interessati, Anci, Ministri, Ministeri e Governo lavorino ad una proroga per quest'asse del Pnrr che risulta già critico nella time line prevista. Un ringraziamento agli uffici per l'impegno anche in questo filone molto importante".