Carcare, Laura Brattel presenta il libro "Prebuggiùn. Guida alle erbe spontanee commestibili della nostra tradizione"

Venerdì 7 aprile, alle ore 16.00, presso la biblioteca civica Centro Studi A.G. Barrili di Carcare, si terrà la presentazione del libro di Laura Brattel "Prebuggiùn. Guida alle erbe spontanee commestibili della nostra tradizione" con minicorso di riconoscimento botanico gratuito.

Spiega l’autrice Laura Brattel: "Il libro “Prebuggiùn. Guida alle erbe spontanee commestibili della nostra tradizione” è stato pubblicato nel settembre 2022 per le Edizioni De Ferrari di Genova, sotto il patrocinio del comune di Quiliano. Dopo una breve introduzione teorica su alcuni aspetti del nostro territorio dal punto di vista botanico, vi sono presentate 38 schede di relative specie spontanee che tradizionalmente venivano raccolte per essere impiegate come ripieno di pansotti, ravioli o per altre saporite ricette della nostra tradizione".

"Ciascuna scheda è corredata da foto che illustrano visivamente la pianta nei suoi diversi aspetti, e si compone di una descrizione botanica, cenni storici, proprietà officinali e alimentari. Al termine di ciascuna scheda si trova una ricetta di famiglia, pazientemente raccolte dalla scrivente dalla viva voce delle massaie (“le mie donne”, come amo chiamarle). Porto avanti anche un canale YouTube dedicato alla botanica, “Il Prato dei Lauri”, che sta riscuotendo sempre maggiore successo (oltre 800 iscritti). Sulla mia pagina Facebook, dove conto più di 3000 contatti, scrivo giornalmente articoli di botanica, che hanno molto seguito e risonanza. Stimolata da interessanti richieste, ho iniziato a tenere corsi per il riconoscimento e la raccolta di specie selvatiche commestibili, sia presso privati che presso strutture agrituristiche savonesi ed attualmente lavoro come forager, ma amo definirmi 'herbaria'".

“E’ un’iniziativa particolare che siamo lieti di poter presentare - dice l’assessore alla Cultura del comune di Carcare Giorgia Ugdonne - Le erbe spontanee fanno parte della nostra tradizione da sempre, nelle loro molteplici applicazioni, non solo dal punto di vista culinario. Il libro è un interessante compendio delle varie tipologie di erbe ed il minicorso per riconoscerle rappresenta senz’altro un’esperienza coinvolgente da non perdere".