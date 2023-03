Pnrr e sanità, in regione e Asl2: a Finale incontro molto partecipato col consigliere Brunetto

Incontro davvero molto partecipato quello di ieri, 30 marzo, organizzato in Sala Gallesio dalla sezione cittadina di Finale della Lega per parlare dell'evoluzione della sanità territoriale nell'ambito dell'Asl 2 Savonese e del distretto Finalese, con la presenza di numerosi esponenti politici e amministratori locali.

Il relatore ospite, Brunello Brunetto, presidente della commissione regionale Salute Sicurezza Sociale, ha illustrato le principali linee del Piano Sociosanitario regionale che è stato approvato in bozza dalla giunta Toti nelle scorse settimane e necessario all'impiego dei fondi Pnrr.

L'incontro è stato aperto a tutti gli interessati e ha rappresentato non solo un'occasione importante per discutere delle prospettive della sanità territoriale nel triennio '23-'25.

"La nostra sezione, anche in vista delle prossime elezioni comunali, ha affermato ancora una volta la sua presenza sul territorio - spiegano dalla segreteria finalese - dopo l'evento di settembre, al quale aveva partecipato il viceministro Rixi, questo dimostra che la gente ci segue e ci apprezza".

I vertici locali del partito, alla presenza della segretaria provinciale Sara Foscolo, hanno annunciato pubblicamente l'avvicendamento nella segreteria cittadina tra Marinella Geremia, che manterrà i propri ruoli di capogruppo in Consiglio Comunale finalese e nel direttivo provinciale, e Giovanni Sardo, nuovo referente per Finale del Carroccio.

"Ho rassegnato le dimissioni dalla segreteria finalese mantenendo i miei ruoli in Comune e provincia, una scelta condivisa per far sì che la squadra cresca senza ruoli accentrati su un'unica persona dividendo invece le responsabilità in modo da poter lavorare ottimamente in squadra. Ci teniamo perché il nostro gruppo diventi sempre più forte a presentarsi alle elezioni 2024" ha detto la consigliera comunale Geremia.