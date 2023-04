PlodioSmart: una soluzione per guidare i soccorsi e agevolare gli interventi d'emergenza

Una geolocalizzazione delle case, non nominativa, ma toponomastica, per agevolare l'arrivo dei soccorsi in caso di emergenza. Queste l'iniziativa messa in campo dal comune di Plodio.

"La percezione di chi aspetta i sanitari è diversa da chi guida l'ambulanza oppure l'automedica. Anche un minuto in più può rappresentare un'eternità", spiega il sindaco Gabriele Badano.

"Nel nostro comune capita spesso che i soccorsi arrivino a destinazione senza utilizzare la via migliore, o magari chiedendo addirittura informazioni. Questo accade principalmente a causa dell'ordine confuso dei numeri civici. Una problematica nata negli anni con l'ingrandimento di Plodio".

"Google Maps poche volte da' la localizzazione giusta. Su richiesta dei cittadini, siamo intervenuti valutando alcune situazioni. Scartata la riorganizzazione dei numeri civici, poiché avrebbe creato disagi alla cittadinanza con il rifacimento di tutti documenti, abbiamo deciso di optare per la creazione di una web app (www.plodiosmart.it): scrivendo la località e il numero civico, il sistema ti guida fino a destinazione. Basta avere una connessione internet".

"Le forze dell'ordine, il dottor Danilo Cimolato, direttore del Servizio 118 Savona Soccorso, il personale delle automediche e le pubbliche assistenze hanno già ricevuto le informazioni del caso - conclude Badano - La web app realizzata dalla ditta Sfera Srl di Cairo Montenotte è consultabile da tutti, ma solamente il comune può modificare i dati nel pieno rispetto della privacy".