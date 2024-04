Scuole chiuse per il passaggio del Giro d'Italia, Intrabormida non ci sta: "Faremo ricorso al TAR"

La chiusura delle scuole per il passaggio del Giro d'Italia accende le polemiche. Sulla questione è intervenuta "Intrabormida", attiva da anni sul territorio valligiano. Attraverso il suo direttivo, l'associazione ha preso posizione contro le ordinanze emesse dai sindaci di Cairo Montenotte e Carcare.

"Faremo ricorso al TAR", tuonano dall'associazione. "È inimmaginabile mettere i valori della formazione scolastica dopo quelli di un transito di una manifestazione sportiva. È sufficiente cercare sui siti dei vari comuni valbormidesi le motivazioni alle ordinanze emesse dai sindaci per giustificare le chiusure delle scuole dell'obbligo per un'intera giornata, solo perché transita per qualche ora il Giro d'Italia".

"Non tappa di partenza o di arrivo, ma vorremmo sottolinearlo, solo transito. Bastano le motivazioni per farsi un'idea dei valori sbagliati, o al contrario, su cui si fonda la formazione scolastica nel nostro territorio. Sportivamente, c'è pure un pizzico di sana discriminazione, perché per altri eventi non sono state emesse le stesse ordinanze?".

"La mobilità difficoltosa per raggiungere le scuole non è un movente sufficiente per privare gli studenti di un diritto garantito dalla Costituzione. Triste, ancora di più, il movente della spettacolarizzazione turistica e ricettività per la gloria del comune di transito della Carovana Rosa. Per noi, le scuole non dovevano essere toccate", concludono da Intrabormida.