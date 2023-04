Arboscello (Pd): "No allo Spacchettamento di Sanac. Al fianco dei lavoratori per salvare lo stabilimento di Vado Ligure"

"L'ipotesi della vendita separata dei singoli asset di Sanac, per la prima volta prevista dai Commissari straordinari dopo l'incontro tenuto a Roma con i sindacati, in vista del quarto ennesimo bando, non restituisce giustizia all'azienda e garanzie ai suoi dipendenti".

Cosi commenta Roberto Arboscello, consigliere regionale Pd, che aggiunge: "Sono al fianco dei lavoratori della Sanac e fortemente contrario all'eventuale processo di lottizzazione, che mette a rischio in particolare lo stabilimento di Vado Ligure. Se necessario, sarò al fianco dei sindacati nelle proteste che seguiranno lo stato di agitazione".

"Regione Liguria ha il dovere di intervenire per fermare questa ipotesi e dal Governo servono le risposte circa il blocco degli ordinativi e dei pagamenti da parte di Acciaierie d’Italia che stanno compromettendo seriamente il futuro dell’azienda e dei suoi dipendenti", conclude Arboscello.