Savona, bambino con due mamme iscritto all'anagrafe. Pd: "Bravo sindaco Russo, scelta che sosterremo in ogni sede"

Il Partito Democratico della Federazione e dell’Unione comunale Savona insieme al gruppo consiliare del ‘Partito Democratico-Articolo Uno’ a Palazzo Sisto plaudono all'iniziativa del sindaco Marco Russo e dell’amministrazione da lui guidata di trascrivere nel registro dell’anagrafe comunale un bambino come figlio di due madri.

“Si tratta di una scelta che sosteniamo e sosterremo in ogni sede e che rende orgogliosa la nostra comunità politica. Si tratta di atto di responsabilità e civiltà che assume oggi anche i tratti del coraggio perché fatto in tempi nei quali pericolosi rigurgiti di discriminazione ideologica sembrano avere la meglio negli uffici del Ministero degli interni”, commentano il segretario comunale Stefano Martini e della Capogruppo Alessandra Gemelli.

“Sosteniamo e siamo orgogliosi dell'assunzione di responsabilità e della scelta fatta dal sindaco di Savona Marco Russo, che, nonostante l'assenza di una legge specifica, ha deciso di trascrivere l'atto di nascita del figlio di una coppia di persone dello stesso sesso. Diciamo no a pregiudizi ideologici che producono come effetto solo discriminazioni. Sino a che la lacuna giuridica non sarà colmata il Partito Democratico porterà avanti questa battaglia politica che è una battaglia di civiltà, a tutela innanzitutto dei bambini, per contrastare ogni forma di diseguaglianza e disparità di trattamento”, conclude il segretario Provinciale Emanuele Parrinello.