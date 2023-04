Cassa Commercio, stanziati 10.9 milioni, si amplia la platea. Schiappapietra (Confcommercio): "Opportunità per un settore in estrema difficoltà"

"E' un'opportunità per il nostro settore, penso sia la prima volta e in un momento di estrema difficoltà è una risposta e un modo per rilanciarsi dopo il Covid".

Il presidente della Confcommercio Savona plaude con soddisfazione all'ampliamento della Cassa Commercio con lo stanziamento da parte della Regione Liguria di 10.9 milioni per le imprese liguri.

La Cassa Commercio è uno strumento finanziario agevolato introdotto dalla Regione per sostenere l’accesso al credito delle imprese che operano nel settore turismo, commercio e somministrazione e che intendono effettuare investimenti e consente l'abbattimento delle commissioni di garanzia del Confidi, il contributo del 2% annuo per l’abbattimento degli interessi sul finanziamento, un contributo a fondo perduto del 50% (fino ad un massimo di 20mila euro), un investimento minimo di 10mila euro e massimo di 250mila euro.

"Esisteva già ma dal 3 aprile in poi hanno avuto una apertura della platea - continua Schiappapietra - è un'opportunita data che che consente di ottenere come imprenditori dei contributi per delle migliorie, innovazioni, lavori all’interno delle attività rivolti a far si che il territorio acquisisca un importanza innovativa. Una parte significativa dei nostri associati sta pensando di intraprendere questa esperienza e vogliamo invitarne altri a far sì che venga colta questa opportunità. Confidiamo che possa essere ripetuta periodicamente dalla Regione".

Beneficiari

Piccole e medie imprese comprese cooperative e consorzi che gestiscono i mercati coperti e Civ; Attività commerciali al dettaglio; Attività di somministrazione di alimenti e bevande; Agenzie immobiliari; Agenti di commercio; Grossisti (escluse rivendite di tabacchi e prodotti ittici); Alloggio e ristorazione; Agenzie di viaggio; Organizzazione di convegni e fiere; Servizi di noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli; Stabilimenti balneari; Discoteche; Attività sportive; Centri benessere, estetisti e parrucchieri; Servizi di pompe funebri; Lavanderie e tintorie; Farmacie e rivendite di prodotti sanitari; Minimercati, empori, negozi non specializzati di vari prodotti alimentari ammessi solo se ubicati nei Comuni indicati nel Regolamento del bando

A chi è rivolta l’agevolazione a fondo perduto

Attività in possesso del marchio “botteghe storiche” e/o Liguria Gourmet; Sede operativa in Comuni liguri con meno di 5 mila abitanti; In attività da almeno 20 anni; Imprese con avvio dell’attività da non oltre un anno; Imprese individuali titolare età non superiore a 35 anni - società rappresentante legale età non superiore a 35; Impresa individuale il cui titolare sia una donna – società i cui rappresentanti legali e soci almeno il 50%; Imprese che acquistano mezzi merci almeno Euro 6 con rottamazione; Consorzi che gestiscono i Mercati coperti; CIV interventi efficienza logistica e operativa attraverso locali attrezzati per la sede, strutture di stoccaggio, consegna prodotti e merci, acquisto software.

Quali investimenti copre l’agevolazione a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto del 50% sulla spesa sostenuto fino a un massimo di € 20.000 per: Acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali dell’attività; Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica; Acquisto di software, diritti di brevetto, licenze, know-how e servizi mirati a migliorare l’efficienza dell’impresa e organizzazione del lavoro; Acquisto di mezzi merci almeno euro 6 con rottamazione.