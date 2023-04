Celle, 8 ore senza elettricità in alcune vie, le proteste dei residenti. Il sindaco: "Lavoro predeterminato, va fatto"

E-Distribuzione venerdì 7 aprile interverrà sulla linea in diverse vie di Celle Ligure dalle 9.00 alle 17.00 e non mancano le critiche dei residenti per la scelta di una così ampia fascia oraria.

L'azienda interverrà per effettuare lavori in diversi civici di Via Costa, via Ravezza, via Lavadora, via Belvedere, via Zambolino e via Milano. Alcuni cellesi infatti lamentano la decisione di effettuare gli interventi proprio a due giorni dalla Pasqua considerando che saranno 8 le ore senza energia elettrica.

"Devono sostituire il cavo principale che è scoperto e che parte dalla cabina principale da via Sanda e che scende in via Lavadore dove devono sostituire un pezzo anche lì. E' un lavoro predeterminato, non si può fare diversamente, va fatto, non si può procastinare. Capiamo il problema dei cittadini" ha detto il sindaco Caterina Mordeglia.