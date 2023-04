Celle, riapre per le feste di Pasqua il campo della Ravezza. Il sindaco: "D'ora in poi sarà un parcheggio a tutti gli effetti"

Per Pasqua verrà riaperto il parcheggio della Ravezza di Celle Ligure. Il comune sta infatti ultimando gli interventi di restyling dell'ex campo sportivo di via Lavadore dopo che negli ultimi due mesi sono stati posizionate le piante e le essenze all'interno dell'area per migliorarne la vivibilità e l'estetica.

"Mancano i plinti e una parte di luce, lavori che verranno ultimati a breve - ha detto il sindaco Caterina Mordeglia - sono state messe le alberature ed è stato posizionato il sistema di irrigazione automatico. D'ora in poi sarà un parcheggio a tutti gli effetti, poteva essere destinato solo a quello".

Non più quindi solo per i mesi estivi ma per tutto l'anno l'impianto sarà fruibile per i cellesi e per i turisti. Dopo l'inaugurazione nel marzo del 2017 del nuovo impianto sportivo Olmo-Ferro e la fusione in allora tra il Riviera del Beigua e il Celle Calcio con i conseguenti allenamenti di tutte le leve del settore giovanile in località Natta, era caduta nel dimenticatoio e nel conseguente degrado la storica "pietraia" calcata da generazioni di calciatori cellesi.

Nel periodo delle festività natalizie però un gruppo di ragazzi cellesi avevano fatto partire la protesta a suon di cartelli posizionati nella via e sul cancello d'ingresso, chiedendo a gran voce all'amministrazione di cambiare idea e mantenere l'utilizzo come campo da calcio (lLEGGI QUI).

Il comune però è andato dritto per la sua strada e ora c'è chi invece è perplesso dall'utilizzo come parcheggio 365 giorni l'anno considerando che, a parte i mesi estivi, rischia di rimanere completamente abbandonato a se stesso.

Il comune era diventato proprietario del campo nel 2018 per la cifra di 92mila euro che erano stati destinati ai passati proprietari, l'istituto diocesano per il sostentamento del clero.