Festival Cucina con i fiori: successo per il cocktail Adelasia ideato dalla barlady Ottavia Castellaro (FOTOGALLERY)

Durante la quarta edizione del Festival della cucina con i Fiori di Alassio, è stato presentato il cocktail “Adelasia” realizzato dalla barlady Ottavia Castellaro e dedicato alla città di Alassio. Una preparazione che è stata molto apprezzata dal pubblico grazie ad un abbinamento originale e gradevole fra il succo di Begonia “Tastee.it” con l’Asti spumante della “Cantina Cuvage” e lo sciroppo di salvia “M’agrado”.

La Begonia, in questo caso trasformata in un delizioso e gradevole succo, si è confermata grande protagonista di questa edizione. Presente in molte preparazioni e show cooking, questo fiore ha stupito per la versatilità e capacità di adattarsi ad ogni piatto, salato e dolce, dall’aperitivo al dessert.

Ottavia Castellaro, barlady di grande esperienza realizza per l’associazione Ristoranti della Tavolozza sempre prodotti di grande successo... e gli oltre 250 aprtivi preparati in questa occasione sono stati una ulteriore conferma della sua bravura e competenza.

Per chi volesse replicare a casa “Adelasia” ecco in esclusiva la ricetta.

Ingredienti:

9 cl Asti spumante “Cantina Couvage”

4 cl succo di begonia “Tastee.it”

0.3 cl sciroppo di salvia “M’agrado”

0.3 cl vermouth “Cocchi storico”

un dash acqua distillata di timo “Az. Agr. Nicola Palma”

una zest di limone e un rametto di timo "AromaDomus OP"

o un fiore di begonia "Az. Agr. Ravera Bio"

Procedimento:

Raffreddare un bicchiere flute riponendolo in frigo, oppure riempire un bicchiere da vino con ghiaccio a cubetti.

All’interno di uno shaker versare tutti gli ingredienti,eccetto lo spumante, e shakerare energicamente con ghiaccio a cubetti.

Con l’aiuto di uno strainer versare il cocktail nel bicchiere.

Colmare con l’Asti spumante ben freddo e miscelare

delicatamente con il bar spoon.

Completare con un dash di acqua distillata di timo.

Decorare con una zest di limone ed un rametto di timo o un fiore di begonia.