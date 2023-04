Regionale di Trenitalia: sette collegamenti aggiuntivi nelle festività pasquali dal Piemonte al Ponente ligure

Sette treni in più - con oltre 8mila posti aggiuntivi rispetto all’offerta esistente - collegheranno il Piemonte alla riviera ligure di Ponente.



Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione Piemonte e l’Agenzia per la Mobilità Piemontese, potenzierà i collegamenti tra Torino, Savona e Albenga venerdì 7 e lunedì 10 aprile con ulteriori treni rispetto alla programmazione attuale.



Otto mila posti offerti in più permetteranno ai piemontesi, durante il weekend di Pasqua, di raggiungere comodamente le spiagge liguri lasciando a casa l’auto senza lo stress del traffico e del parcheggio.



Di seguito il dettaglio dei collegamenti:

I treni aggiuntivi saranno disponibili sui sistemi di vendita Trenitalia (Sito trenitalia.com, App Trenitalia, emettitrici self service di stazione e rivenditori) dal 6 aprile.