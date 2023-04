Cairo, finto medico ruba oro e soldi a un'anziana: l'allarme lanciato sui social

Attenzione alle truffe. L'allarme è stato lanciato sui social: "Per Cairo Montenotte si aggira una persona alta, vestita elegante, che si spaccia per medico".

"Approfitta delle persone anziane facendo credere loro che qualche figlio/figlia o parente stia male, avvalendosi di una complice al telefono che si spaccia per il parente, per poi chiedere soldi per l'intervento", si legge nel post.

L'uomo, secondo quanto riferito, avrebbe colpito in zona villaggio Montecatini, poco prima di val Cummi, portando via all'anziana tutto l'oro e contanti.