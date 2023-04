Albenga, ruba al “100% Bazar” mediante “spaccata” e resiste a pubblico ufficiale: nordafricano arrestato dai Carabinieri

Spacca la porta in vetro del “100% Bazar” di Albenga, ruba merce per un valore di circa 1.700 euro, fugge con la refurtiva e resiste a pubblico ufficiale nel momento in cui viene fermato: arrestato un 28enne nordafricano pregiudicato dai Carabinieri della Compagnia di Albenga.

È accaduto ieri mattina (6 aprile) intorno alle 7. Il giovane nordafricano, irregolare sul territorio nazionale, dopo aver mandato in frantumi il vetro della porta d’ingresso del negozio “100% Bazar” di via Genova, si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale rubando merce varia, tra cui bigiotteria, prodotti di telefonia ed elettronica, oltre a un trolley per trasportare agevolmente la refurtiva.

A dare l’allarme un cittadino che, notando la vetrina infranta e l’uomo uscire dal negozio, ancora chiuso al pubblico, trascinando un trolley, ha immediatamente informato il 112. Grazie all’accurata descrizione fornita dell’uomo, è stato possibile individuarlo in breve tempo attraverso la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza cittadina. L’operatore della centrale operativa, seguendo gli spostamenti dello straniero, ha potuto dare indicazioni ai militari inviati prontamente sul posto.

L’uomo, una volta uscito dal negozio, si era diretto in via dei Mille, transitando per via Mazzini, per poi terminare il percorso in piazza XX Settembre al bar “Karma Caffè”, dove è stato trovato dai Carabinieri. Il nordafricano era infatti seduto al tavolo del bar, con accanto il trolley di colore blu. Approfondendo il controllo, i militari hanno trovato all’interno della valigia la merce rubata poco prima nel negozio di via Genova, ancora confezionata ed etichettata, mentre in una tasca della giacca hanno rinvenuto una chiave da meccanico in acciaio, probabilmente utilizzata come strumento di effrazione. Ma non è mica finita.

Una volta scoperto, l’uomo non si è dato per vinto e ha tentato la fuga, spintonando in modo violento i militari, che sono però riusciti a immobilizzarlo con decisione e, una volta riportata la calma, lo hanno potuto accompagnare in caserma.

In considerazione di tutte le circostanze, il nordafricano è stato quindi arrestato per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e temporaneamente ristretto, su disposizione del P.M., all’interno delle camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri di Albenga, in attesa dell’udienza di convalida e giudizio direttissimo.

L’episodio è l’ennesima testimonianza della proficua collaborazione fra i cittadini e l’Arma dei Carabinieri. A tal proposito, questi ultimi ricordano che, in questi casi è fondamentale segnalare con tempestività eventuali situazioni sospette al numero di emergenza 11 che, tramite la centrale operativa può far intervenire la pattuglia più vicina, ottimizzando i tempi di reazione.