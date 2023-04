+Cairo interroga sulla tematica autismo. Lambertini: "I fatti mostrano il loro scarso interesse"

"Cosa intende fare per migliorare le prospettive di sviluppo personale e i risultati occupazionali delle persone autistiche, sia per quanto concerne l'ambito lavorativo che quello per il sostegno personalizzato e specializzato nell'istruzione e nella formazione e nella transizione tra questi e l'occupazione".

Con questo incipit il gruppo di minoranza +Cairo ha interrogato il sindaco Paolo Lambertini: "Si tratta di una disabilità complessa e permanente vissuta in modo diverso da ciascuna persona affetta. Secondo le stime cinque milioni di persone in Europa rientrano nello spettro dell'autismo. Le persone autistiche, indipendentemente dalle loro esigenze di sostegno, subiscono un elevato livello di discriminazione in tutti gli aspetti della vita, compresi l'istruzione e la formazione professionale, con conseguenti scarsi risultati occupazionali".

"La disoccupazione colpisce in modo sproporzionato le persone autistiche, anche quelle con un livello di istruzione superiore alla media. Il loro tasso di occupazione è inferiore al 10 %, ben al di sotto dei tassi del 47 % per le persone con disabilità e del 72 % per le persone senza disabilità. Inoltre spesso sono sottoccupate, lavorano in posti di lavoro precari e/o di breve durata con retribuzioni molto basse, spesso all'interno di istituti e contesti protetti, e sono ad alto rischio di povertà ed esclusione sociale".

"La pandemia ha lasciato loro minori opportunità di istruzione e di occupazione a causa dell'abbandono scolastico, del licenziamento e della sospensione dei servizi di sostegno e degli interventi basati su elementi concreti. Le manifestazioni dello scorso 2 aprile, in occasione della giornata sulla consapevolezza dell'autismo, sono lodevoli, ma bisogna fare di più".

Nell'interrogazione i membri di +Cairo chiedono: "Quali approcci personalizzati per il nostro territorio intende attuare per individuare le esigenze e migliorare l'occupabilità (anche con procedure di assunzione modificate e corsi di formazione basati su dati concreti per i datori di lavoro), al fine di garantire un'occupazione di qualità e inclusiva con pari retribuzione, come per le persone senza disabilità; in che modo intende migliorare e garantire concretamente la raccolta e il monitoraggio di dati disaggregati di qualità sulla situazione occupazionale delle persone autistiche, comprese le persone con condizioni concomitanti, altre disabilità e negli istituti e nei contesti protetti".

E poi ancora: "Quali misure concrete propone per tenere conto della qualità della vita, della diversità della situazione e delle esigenze delle persone affette dallo spettro dell'autismo, nonché degli effetti della pandemia e della discriminazione intersettoriale cui sono confrontate nei settori, tra l'altro, dell'istruzione, dell'edilizia abitativa, dell'occupazione, della protezione sociale e dell'inclusione".

"Domenica scorsa con l'associazione Autismo Savona Guardami negli Occhi abbiamo organizzato la 'camminata in blu" che è terminata con un grande cuore in piazza della Vittoria - spiega il sindaco Paolo Lambertini - Questa collaborazione proseguirà anche in futuro con la promozione di altre attività, anche nelle scuole, per sensibilizzare una tematica cosi importante".

"Allo stesso tempo trovo assai singolare tale attenzione, tanto da depositare un'interrogazione, tenuto conto che nessuno del gruppo di opposizione +Cairo ha preso parte alla manifestazione di domenica scorsa. Facendo ciò hanno dimostrato il loro poco interesse", conclude il primo cittadino Lambertini.