Consiglio comunale in streaming, +Cairo interroga il sindaco Lambertini

Trasmissione in diretta audio e video delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari: il gruppo di opposizione +Cairo interroga il sindaco Paolo Lambertini.

"E' in atto e in dirittura d'arrivo il trasferimento della macchina comunale nella nuova sede di palazzo di città. Tanto ad una interrogazione che ad una nostra mozione dello scorso 3 dicembre 2022, volta a conoscere l'intenzione di trasmettere il Consiglio comunale in diretta streaming, la giunta comunale rispose che non aveva senso farlo nella vecchia sede del comune, ma che ciò sarebbe avvenuto non appena avvenuto il trasferimento".

"Il Consiglio comunale rappresenta la sintesi della volontà politica degli elettori e come tale rappresenta la massima istituzione politica del comune. Le sedute, tranne momenti in cui si tratta argomenti particolari, devono essere pubbliche. Il Codice dell'Amministrazione Digitale indica di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico utilizzando ogni forma d'uso delle nuove tecnologie. Tale modalità di diffusione può essere utile come momento fondamentale per la partecipazione dei cittadini all'attività politica-amministrativa".

"Nella gestione della pandemia, lo sviluppo di strumenti informatici per la gestione di riunioni, incontri e presentazioni, ha avuto un notevolissimo sviluppo ed ora esistono innumerevoli piattaforme in grado di offrire questi servizi a costi contenuti. Molte amministrazioni comunali, alcune anche vicine territorialmente, hanno adottato già da tempo, modalità di diffusione audio e video in diretta e non, delle sedute dei propri Consigli comunali", proseguono dal gruppo di opposizione.

"La trasmissione in diretta non pregiudica in alcun modo lo svolgimento delle attività del Consiglio comunale, ma anzi ne enfatizza l'operato, oltre che migliorare la partecipazione e la condivisione dei cittadini alla vita politica del paese, la trasparenza dell'attività politica e la diffusione delle informazioni".

"La funzionalità di questi strumenti deve diventare strutturale, costituendo un elemento essenziale di partecipazione, che non è sostitutivo ma di affiancamento alla partecipazione dei cittadini in presenza", concludono dal gruppo di opposizione.

"Il Consiglio comunale non è un luogo dove dare spettacolo. Chi ha piacere, nonché interesse, può venire in comune ad assistere personalmente alle sedute", replica il sindaco Paolo Lambertini.