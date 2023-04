Sanpietrini divelti e lasciati sul posto, +Cairo: "La rotonda di via Sanguinetti va messa in sicurezza"

Il gruppo di opposizione +Cairo chiede la messa in sicurezza della rotonda situata in via Adolfo Sanguinetti: "Da oltre un mese è totalmente deteriorata con i sanpietrini divelti e lasciati sul posto".

"La giunta Lambertini come pensa di intervenire? - si legge nell'interrogazione - Sarebbe opportuno, nel frattempo, almeno rimuovere i sanpietrini affinché sia percorribile almeno decentemente e con un sufficiente grado di sicurezza".

"Tale rotatoria è situata in uno dei punti di maggior transito, cosi comʹè, oltre ad essere indecorosa, è particolarmente pericolosa", concludono da +Cairo.