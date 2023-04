Varazze, niente proroga a Gestopark, il comune gestirà direttamente i parcheggi a pagamento

Il comune di Varazze gestirá direttamente i parcheggi a pagamento cittadini.

Questa la decisione dell'amministrazione che non ha rinnovato per altri due anni il contratto alla Gestopark di Albissola, la quale ha gestito per 5 anni la sosta degli stalli regolamentati a tariffa.

Un articolo del contratto che era stato siglato con l'azienda prevedeva, a favore del comune varazzino, l'opzione di un eventuale rinnovo contrattuale per un periodo di ulteriori due anni a decorrere dalla sua cessazione ma con una pec inviata lo scorso 31 marzo avevano comunicato ai concessionari uscenti che, a seguito di una puntuale e specifica disamina da parte degli uffici comunali dei documenti contrattuali e della corrispondenza intercorsa, non avrebbero prolungato il rapporto.

Dallo scorso 7 aprile quindi il comune è rientrato in possesso delle aree.

"Al fine di evitare un'interruzione del servizio, questo ente necessita, da un lato, di soluzioni operative per assicurare la continuazione del servizio e, dall'altro, contestualmente di usufruire di tempi tecnici necessari per abilitare tecnicamente i parcometri già posizionati in loco dal concessionario uscente all'esercizio nella nuova modalità di gestione diretta da parte del Comune - spiegano dal comune - nondimeno, come appreso dai competenti uffici comunali in seguito a contatti con il gestore, pare controversa la proprietà dei parcometri, ossia se essi debbano rimanere in capo a questo Comune ovvero debbano essere restituiti alla ridetta Società".

La gestione diretta del servizio sarà avviata in via sperimentale, per un periodo stimato di sei mesi, conservando lo schema degli stalli di sosta e le tariffe già individuate nel precedente capitolato di gara, in attesa di valutare, sulla scorta di relazioni bimestrali da predisporsi da parte degli uffici a ciò preposti, l'adozione di altri modelli gestionali.

"Il modello organizzativo sperimentale sarà gestito con l'apporto di personale aggiuntivo esterno, senza pregiudicare la gestione degli altri servizi in capo alla Polizia Locale, al fine di controllare il pagamento da parte degli utenti dei pubblici parcheggi e il corretto espletamento delle funzioni e/o informazioni necessarie al loro funzionamento nel periodo sperimentale" viene spiegato nella delibera di giunta comunale.

La società comunque ha ricevuto una proroga tecnica fino alla fine di maggio.