Accorpamento centrale operativa del 118 del ponente, Arboscello (Pd): "La giunta Toti brancola nel buio, ancora sconosciuta la sede"

"Sulla centrale operativa del 118 nel Ponente la giunta brancola nel buio: conferma l’accorpamento tra Savona e Imperia, ma non sa dove sarà collocata e come sarà gestito il trasferimento del personale. Le centrali operative del 118 ricoprono un ruolo chiave nella gestione e nella buona riuscita degli interventi di primo soccorso effettuati sul territorio, la giunta non può a poche settimane dalla presentazione del Piano socio Sanitario non sapere ancora nulla. È inaccettabile".

Cosi commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sulla centrale operativa nel 118 a Ponente.

"Prima di ipotizzare spostamenti bisognerebbe accertarsi se sia davvero necessario spostare la centrale operativa dal capoluogo a una sede indefinita, recando danno e disagi al personale e creando malumori nel territorio. Lo spostamento della centrale comporterà un trasferimento forzato della sede di lavoro di decine di dipendenti e una spesa di risorse pubbliche per trasformare un nuovo spazio in una centrale operativa. Dalla giunta servono risposte chiare e certezze sul futuro del personale", conclude Arboscello.