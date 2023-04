Benzoapirene nell'aria, livelli tre volte oltre il limite. +Cairo: "Non basta riflettere, servono azioni"

"Dai dati Arpal 2022 è emerso come i livelli di benzoapirene sono quasi tre volte superiori al limite di legge. La situazione è particolarmente critica a Bragno, non va meglio per quanto riguarda la centralina in località Mazzucca. Anche quella posizionata vicino a Villa Sanguinetti sfora di poco".

Partendo da questa situazione il gruppo di opposizione +Cairo ha interrogato il primo cittadino Paolo Lambertini: "Questi sono dati che non possono solo far riflettere, a maggior ragione che sono solo conferme, ma meritano azioni. Lo scorso 30 dicembre il nostro gruppo aveva chiesto una commissione ambiente alla presenza di Arpal e provincia. Come mai non è stata convocata?".

Nel documento la minoranza chiede: "Il sindaco cosa sta facendo nelle sue vesti di delegato all'Ambiente in provincia; quali sono i dati delle analisi, se fatte, dopo il 15 febbraio sulla cokeria".