Albenga, il sindaco Tomatis: "La minoranza strumentalizza la questione ospedale per fini politici"

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis non tarda a rispondere alla parte della minoranza consigliare che si è espressa sull’incontro avvenuto ieri con l’assessore Regionale Gratarola e il presidente Giovanni Toti: "Spiace constatare, ancora una volta, come una parte della minoranza consigliare di Albenga strumentalizzi la questione ospedale ai fini politici forse per avere una chances alle prossime elezioni, non capendo invece, che i cittadini di Albenga sanno bene come stanno le cose".

"Ignorati dalla loro stessa parte politica, dalle loro dichiarazioni, pare che ieri siano venuti ad origliare (non riuscendo ad ottenere un incontro con il “loro” presidente – se non lo hanno richiesto è ancora più grave), non capendo comunque niente. Questo è molto triste oltre a far riflettere".

"Stiamo portando avanti una battaglia che guarda a obiettivi che dobbiamo necessariamente raggiungere il prima possibile: cioè quello di avere un punto di emergenza sul territorio prima dell’inizio della stagione estiva, in modo da poter affrontare le emergenze del comprensorio. Da qui la richiesta di avere, prima dell’approvazione del Piano Sociosanitario - e prima dell’estate - un Punto di Primo Intervento h.24 con le stesse funzionalità che aveva prima del Covid (quindi anche con la possibilità di arrivo delle ambulanze)".

"Abbiamo poi un obiettivo più a lungo termine (i tempi dipendono dall’approvazione del Piano Sociosanitario e dagli interventi programmati sulle diverse strutture ospedaliere) che è quello di riavere un Pronto Soccorso ad Albenga. Tale obiettivo è possibile, considerando che è prevista la realizzazione di un ospedale di base al Santa Maria di Misericordia, che avrebbe tutti quei reparti che il Decreto Balduzzi indica come necessari per supportare l’attività di un Pronto Soccorso".

"Queste sono state le richieste, formulate anche presentando il documento approvato all’unanimità dal consiglio comunale, ed espresse ieri all’assessore regionale Angelo Gratarola e al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che dopo una lunga discussione, a tratti anche particolarmente accesa, hanno manifestato un’apertura al dialogo e al confronto con il territorio. Mi dispiace aver sbagliato durante l’incontro elogiando l’unanimità del consiglio comunale su questo tema se, invece, come dimostrato oggi, da parte di alcuni esponenti della minoranza non si vede l’ora di fare solamente polemiche e strumentalizzazioni".

"Per quanto riguarda poi la presenza o meno di altri sindaci del territorio tengo a precisare che quello di ieri è stato un incontro ulteriore, che prescinde e che si aggiunge a quelli che l’assessore Gratarola effettuerà con le diverse realtà territoriali, i sindaci dell’Asl e i distretti. Se poi si vuol far passare il messaggio che sia sbagliato sfruttare ogni occasione di dialogo per far arrivare un messaggio chiaro alla Regione, allora mi dispiace ma non potrò mai essere d’accordo".

"Forse anzi i consiglieri comunali di minoranza che alle passate elezioni hanno supportato il Presidente Toti avrebbero dovuto, in più occasioni, farsi essi stessi portavoce delle necessità del territorio, invece non ci sono mai riusciti, non sono mai stati ascoltati neppure dalla loro stessa parte politica in Regione, e neppure sono riusciti ieri ad ottenere di incontrare il “loro” Presidente".

"Forse dovrebbero iniziare a ragionare anche su questo per capire il loro peso politico prima di attaccare chi, invece, insieme al Comitato Spontaneo Senzaprontosoccorsosimuore, ricevendo mandato dai cittadini e dal consiglio comunale si è sempre battuto per la tutela del diritto alla salute di ogni cittadino e sta lottando per l’ospedale si Albenga lasciando da parte i colori di partito, ma guardando solo all’interesse del territorio", conclude Tomatis.