Varazze, si preannuncia un consiglio comunale "infuocato". La minoranza: "Regolamento per gli accessi agli atti limita la nostra attività"

Si preannuncia un consiglio comunale di Varazze "infuocato" con al centro il tema degli scuolabus, il riscaldamento a scuola e il mercato settimanale, ma nelle ultime ore la minoranza ha puntato il dito su una modifica del regolamento comunale per l'accesso agli atti.

"Purtroppo la Giunta proporrà un regolamento del tutto nuovo per l'accesso agli atti dei consiglieri comunali che ad una prima lettura di una bozza ci pare essere stato creato ad hoc per limitare, con la scusa di regolamentare, la nostra attività istituzionale - dicono da Varazze Domani - ricordiamo a tutti che in questi mesi molte problematiche sono state da noi scoperte, approfondite ed evidenziate ( per poi essere affrontate dalla giunta loro malgrado ) solo grazie ad un accesso agli atti tempestivo. Non molto tempo fa il regolamento era stato modificato, a nostro avviso in peggio, facendo passare da 5 giorni a 30 giorni il tempo massimo per poter avere i documenti".

"Oggi questo nuovo regolamento ci sembra un ulteriore passo indietro in termini di trasparenza e correttezza. Il tutto senza nemmeno un incontro preliminare col segretario comunale" concludono i consiglieri Paola Busso, Giacomo Robello, Gianantonio Cerruti, Bartolomeo "Roby" Fazio e Antonio Ghigliazza.