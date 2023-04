Chiude la Crai sull'Aurelia Loano: "Violento insediarsi della Grande Distribuzione, battaglie che un cittadino non può vincere da solo"

"Abbiamo lottato con tutte le forze per difenderci dal violento insediarsi della Grande Distribuzione in una località turistica come Loano. Purtroppo, non sono battaglie che un cittadino può vincere da solo". È con queste parole che si apre il commiato di Lino Ferraro e della sua famiglia nell'annunciare la prossima chiusura del supermercato Crai situato a Loano lungo la via Aurelia.