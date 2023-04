Borghetto, costituito il circolo cittadino di Fratelli d’Italia. Cavallo: "Obiettivo promuovere la partecipazione politica"

Presenti in sala l’assessore Carolina Bongiorni, espressione di Fratelli d’Italia in Municipio, i consiglieri Sarpero e Rocco del gruppo misto, Fernando Bravo ex consigliere e altre personalità locali.

Nel suo intervento il commissario provinciale Claudio Cavallo ha dichiarato: "Borghetto ci ha dato una grande fiducia alle elezioni politiche del settembre scorso con oltre il 34 % dei voti, abbiamo sentito forte il dovere di promuovere la costituzione di un circolo cittadino, organismo base dell’organizzazione del partito sul territorio, luogo deputato ad accogliere tutti coloro che condividono i nostri valori e che abbiano la volontà di essere protagonisti con l’apporto di idee e di proposte. Il radicamento sul territorio comunale presuppone il coinvolgimento di tutte le categorie economiche e produttive e il nostro preciso obiettivo è di promuovere la partecipazione politica cercando di coinvolgere tutte le forze sane che si riconoscono in noi e dar loro voce e visibilità".

E circa il coinvolgimento degli attuali consiglieri di minoranza Rocco e Sarpero, candidatisi con una lista civica opposta a quella del sindaco Canepa, sostenuta anche dal partito di Giorgia Meloni, Cavallo precisa: "Mi hanno consegnato ieri sera la domanda di tesseramento. Entrambi sono amici a cui già un anno fa consigliai di uscire dal gruppo di elezione per confluire nel gruppo consigliare misto. Sarà per me un piacere accoglierli nel partito, in ogni caso la loro appartenenza politica è cosa diversa dal loro status di consiglieri eletti e non è detto che in futuro non possa iniziare un percorso di avvicinamento con l’amministrazione del sindaco Canepa che Fratelli d’Italia ha sostenuto, sostiene e sosterrà con convinzione e con la lealtà che ci contraddistingue".