Messa in sicurezza della zona industriale: il comune di Altare incontra la Regione

Una riunione proficua programmata da tempo per trattare un argomento assai importante: la messa in sicurezza dell'area industriale.

Nella giornata odierna una delegazione del comune di Altare capeggiata dal sindaco Roberto Briano si è recata in Regione per incontrare il consigliere regionale Alessandro Bozzano e alcuni funzionari di palazzo De Ferrari. Durante il confronto si è parlato anche del Progetto Interreg Marittimo Retralags.

"Come amministrazione comunale siamo in prima linea per la mitigazione del rischio idrogeologico. Grazie alla collaborazione con i rappresentanti industriali, nei mesi scorsi gli incontri sono stati frequenti, e alla disponibilità da parte della Regione, stiamo lavorando per trovare una quadra, cosi da mettere in cantiere un progetto idoneo".

"Nell'ultimo periodo grazie ad un'attenta programmazione siamo riusciti ad ottenere diversi finanziamenti per la messa in sicurezza del nostro territorio. L'auspicio è quello di continuare su questa strada. Certo, non sarà una cosa istantanea, ma confidiamo di portare a casa il risultato".

"Ringrazio per la disponibilità il consigliere Bozzano e i funzionari regionali. Questa collaborazione ovviamente proseguirà nel prossimo futuro. Ci siamo dati appuntamento tra una ventina di giorni circa per continuare il discorso", conclude Briano.