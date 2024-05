Elezioni Albenga, alle opere parrocchiali di San Giorgio il candidato sindaco Podio incontra i cittadini

Proseguono gli incontri sul territorio del candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio. Lunedì 20 maggio alle 20.30 l’architetto ingauno incontrerà i cittadini presso le opere parrocchiali di San Giorgio.

“Cinque anni fa il sindaco Tomatis prometteva nero su bianco di realizzare un gruppo di riferimento dei residenti in ogni frazione e di svolgere una manutenzione generale - ricorda Podio -. Cinque anni dopo non solo nulla di tutto questo è stato fatto, ma il distacco tra l’amministrazione comunale e le frazioni albenganesi è cresciuto sino a diventare la regola”.

“Siamo pronti ad amministrare nel segno della discontinuità rispetto all’assenteismo ingiustificato di questa maggioranza nei confronti delle necessità dei cittadini albenganesi - sottolinea l’architetto albenganese -. Gli interventi saranno programmati, perché non possiamo vivere di emergenze e tapulli, come quelli che stiamo vedendo in questi giorni, a poche settimane dal voto”.