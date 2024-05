Elezioni '24, la candidata Deborah Ballarò: “Con la lista Berlangieri Sindaco Finale Ligure può voltare pagina”

Deborah Ballarò, 53 anni, architetto libero professionista e docente di discipline grafico-pubblicitarie, spiega la sua candidatura a sostegno di Angelo Berlangieri per le prossime elezioni comunali di Finale Ligure.

"Ho scelto di partecipare alla lista Berlangieri Sindaco perché è l’unico progetto in grado di soddisfare la forte necessità di cambiamento che c’è a Finale Ligure, da troppo tempo amministrata senza l’efficienza e la competenza necessarie" afferma la candidata finalese.

"Finale Ligure, dopo Genova, ha il più ricco e importante patrimonio monumentale della Liguria; eppure, questa incredibile risorsa non è stata mai sufficientemente valorizzata ed anzi è stata vissuta dalla passata amministrazione quasi come un peso invece che come un’opportunità. Nessuna visione, nessun progetto complessivo per gestire e promuovere in modo adeguato questo straordinario patrimonio, immerso in un contesto ambientale unico, spesso lasciato al degrado ed inutilizzato. La cultura, i nostri monumenti e il nostro paesaggio devono tornare ad essere al centro della nostra politica amministrativa, anche per proporre una vera offerta turistica di qualità".

"Oltre a questo tema, trova ampio spazio nel programma elettorale di Angelo Berlangieri l’attenzione per i soggetti più deboli e per progetti inclusivi che possano rendere accessibile la nostra città anche alle persone disabili, che è uno dei temi di cui mi occupo nella mia professione di architetto" aggiunge ancora Deborah Ballarò.

"Nella mia esperienza lavorativa di docente ho la fortuna di rapportarmi giornalmente con i più giovani e confrontarmi con le loro emozioni: anche nei loro confronti la lista Berlangieri Sindaco ha rivolto una particolare attenzione che mi ha convinto ulteriormente a farne parte".

"Infine condivido la scelta di Angelo Berlangieri di mettere al centro del programma la creazione di nuove opportunità di lavoro, il mettersi a disposizione dei cittadini: una città solidale, efficiente, pulita, sicura che ha una visione strategica su un turismo di qualità, sul recupero delle aree dismesse (a partire dalla ex Piaggio), su un’outdoor rilanciato e gestito più efficacemente, su lavori pubblici fatti con un adeguato senso estetico e una qualità degna della bellezza della nostra città".

"Per realizzare tutto questo occorre un sindaco preparato e autorevole come Angelo Berlangieri e una lista civica, come la nostra, fatta da persone competenti, con pluralità di vedute, che lascia fuori i partiti dalle proprie decisioni e che ha come unico interesse il bene di Finale Ligure" conclude.