"Morte sul lavoro è la punta dell'iceberg", i lavoratori di Tpl Linea incrociano le braccia (FOTO e VIDEO)

"Gestione fallimentare. Avete sicurezza sul lavoro? Da morire" "Prevenire è meglio che pregare". "Morte sul lavoro è la punta dell'iceberg".

Queste le frasi scritte sugli striscioni posizionati vicino al deposito di Tpl Linea in occasione dello sciopero di 4 ore per protestare contro l'azienda e le diverse criticità che i lavoratori affrontano giornalmente da anni.

"L'urgente miglioramento della manutenzione degli autobus per ripristinare sufficienti condizioni di sicurezza anche in vista della stagione estiva, il ripristino di un necessario numero di meccanici nelle officine, di un adeguato organico nelle rimesse e nei lavaggi, la dotazione di funzionali sistemi di protezione per i conducenti, l'adeguamento di competenze economiche della busta paga ormai troppo basse, sono alcuni degli argomenti della vertenza che non hanno ancora trovato soluzione, oltre al pesante silenzio degli Enti Proprietari" avevano detto le segreterie provinciali Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Faisa-Cisal Sial-Cobas Ugl-Fna e l'rsu di Tpl Linea.

Durante lo sciopero i delegati e le segreterie saranno ricevute in comune dal sindaco di Savona Marco Russo in mattinata.