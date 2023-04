Albenga, l'annuncio del sindaco Tomatis: "A breve un nuovo parcheggio gratuito in via Milano"

"A breve Albenga avrà un nuovo parcheggio in via Milano". Con queste parole il sindaco Riccardo Tomatis dà seguito a una serie di sopralluoghi - ultimo dei quali effettuato nella giornata di ieri, martedì 18 aprile – effettuati dall’ufficio lavori pubblici del comune e della polizia locale (per quel che concerne viabilità e sicurezza stradale).

Spiega il primo cittadino: "È stato realizzato un ampio progetto che prevede il miglioramento della viabilità dell’intera zona adiacente a piazza Nenni, anche attraverso la realizzazione di una rotonda che permetterà di alleggerire il traffico che da monte arriva al centro di Albenga e di mettere in sicurezza l’incrocio oggi esistente, in modo da dare più respiro alla piazza e a via Milano dove nascerà un nuovo parcheggio gratuito (no stalli blu)".

"Terminate le opere d’illuminazione del cosiddetto solettone - recentemente sbloccato dall'amministrazione Tomatis dopo una vicenda di fallimento durata moltissimi anni - l’ufficio lavori pubblici e la polizia locale di Albenga hanno effettuato diversi sopralluoghi per la realizzazione degli ultimi interventi necessari a migliorare la fruizione del parcheggio - in particolare l'accesso alla rampa – e garantirne così una sua migliore accessibilità".

"La scelta dell’Amministrazione di rendere gratuiti questi 86 nuovi stalli credo sia particolarmente importante sia per dare una risposta ai residenti sia per i cittadini e visitatori del centro storico che, come sappiamo, è diventato sempre più attrattivo da un punto di vista turistico, culturale e commerciale", conclude il sindaco Riccardo Tomatis.