Edilizia scolastica, Nervo: "Se governeremo Ceriale realizzeremo progetti strutturali senza farci trovare impreparati"

"Credo fermamente che la crescita di una comunità dipenda molto dalla

scuola". Cosi commenta Piercarlo Nervo, candidato sindaco della lista Noi per Ceriale.

"Per questo in caso di vittoria alle prossime amministrative interverremo in modo concreto su questo tema con la stipula di convenzione con ditta di auto trasporti per garantire le uscite didattiche entro il territorio provinciale da parte di ogni classe a titolo gratuito per le famiglie, la ricerca di partner stranieri disposti a svolgere attività all’interno della scuola in lingua madre (inglese, francese, ecc. ), la promozione dello sport tramite il coinvolgimento delle associazioni sportive, la collaborazione tra Comune, scuola e associazioni per programmare e realizzare attività sul territorio, la collaborazione e il sostegno a favore dell’asilo nido 'Caterina Parodi'".

"Gli interventi che si possono e si devono fare sono molti. Noi ci impegneremo al massimo per essere collaborativi e di aiuto, soprattutto per far stare bene i bambini e i ragazzi in modo che conservino un bel ricordo della scuola. Oltre alle iniziative che permetteranno di migliorare il servizio scolastico e accrescere gli alunni, credo sia necessario un intervento strutturale sull’edifico che ospita la scuola mediante l’ampliamento della mensa scolastica", prosegue.

"Sono ormai troppi anni che gli alunni si trovano costretti a consumare il pasto in spazi ridotti e soprattutto in tempi ridotti, situazione che si è ulteriormente aggravata dopo la cosiddetta emergenza sanitaria. Il tempo ridotto è dovuto dal fatto che non essendoci lo spazio sufficiente per ospitare tutti, ogni plesso scolastico deve consumare il pasto in modo celere per lasciare il posto al plesso successivo. L’ampliamento della mensa consentirà (oltre che ad avere spazi idonei permettendo agli alunni di pranzare con i giusti tempi), di riconsegnare alcune aule alla scuola primaria "M° Germano Carbonetto" da utilizzare come laboratori scolastici".

"E’ opportuno precisare che questo intervento strutturale essendo un’opera pubblica avrebbe potuto beneficiare di un contributo tramite il Pnrr, cosa che molti comuni della Regione Liguria sono riusciti a ottenere grazie al nulla osta rilasciato dal ministero dell’Istruzione a seguito del programma presentato dalla Regione stessa per la riqualificazione di istituti scolastici per investimenti complessivi pari a 21 milioni e 434 mila euro".

"I comuni di Alassio, Garlenda e Ortovero hanno ricevuto 1 milione e 400 mila euro, mentre Ceriale, purtroppo, ancora una volta è rimasta indietro, senza tralasciare il fatto che potendo accedere ai fondi del Pnrr oltre all’ampliamento si sarebbe potuto prevedere un intervento più consistente di riqualificazione dell’intero plesso scolastico", aggiunge.

"Ci auguriamo che la Regione Liguria, come dichiarato dall’assessore regionale Marco Scajola, riesca a far attivare dal governo il "Piano Marshall" per l’edilizia scolastica nazionale, in modo che Ceriale possa recuperare il tempo perduto e ottenere il contributo necessario per riqualificare il plesso scolastico Se un domani saremo noi ad amministrare Ceriale, sicuramente non ci faremo trovare impreparati", conclude Nervo.