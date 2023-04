Blitz dei carabinieri del Nas nelle strutture socio sanitarie: controlli nell'albenganese, riscontrate alcune criticità

I carabinieri del Nas di Genova, nell'ambito della campagna di controlli disposti dal Comando dell'Arma per la tutela della salute, hanno attivato una serie di attività ispettive presso le strutture socio sanitarie della provincia di Savona, in particolare nella zona dell'albenganese.

L’attività è incentrata a verificare il rispetto delle norme per la gestione delle strutture destinate ad accogliere persone fragili e/o non più autosufficienti per l’insorgenza di patologie degenerative o cognitive, specialmente sotto l’aspetto della qualità dell’assistenza fornita, accertamenti dei requisiti strutturali e gestionali, il possesso dei titoli professionali del personale che opera all’interno delle strutture, sono alcune delle verifiche effettuate nei giorni scorsi in alcune strutture del ponente savonese dedicate ad ospitare persone prevalentemente anziane, non più autosufficienti, che necessitano di costanti terapie nonché di persone con problematiche psichiatriche.

L'operazione del reparto speciale dell'Arma, avviata alle prime luci dell’alba, ha visto altresì l’intervento di personale medico specializzato in geriatria dell'Asl per la valutazione delle condizioni di salute degli ospiti, evidenziando alcune criticità strutturali che sono state oggetto di segnalazione ai competenti uffici dell’Asl 2 di Savona.

Particolare attenzione è stata posta sui decessi avvenuti all’interno delle strutture, al fine di scongiurare carenze assistenziali e controllare l’effettiva cura degli ospiti. Gli accertamenti sono ancora in corso su alcuni aspetti per i quali è stata acquisita documentazione finalizzata a riscontare eventuali violazioni.

Le ispezioni proseguiranno anche nei prossimi giorni presso altre strutture della provincia savonese, con l’obiettivo di monitorare la qualità dei servizi offerti e riscontrare eventuali carenze strutturali, organizzative e assistenziali.