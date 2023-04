Altare, il 21 aprile presentazione del libro "I fioretti di Madonna Guendalina"

“Sono nata nel 1962, a Tripoli in Libia. Nel 1976, dietro caloroso invito del colonnello Gheddafi, sono rientrata in Italia con tutti i miei cari. Ho trascorso l'infanzia e la mia giovinezza a Siracusa, insieme alla mia fantastica famiglia e a tanti indimenticabili amici", racconta l'autrice Cinzia Vetrano.

"Nel 1985 ho trascorso alcuni mesi in un noviziato di suore francescane: non era la mia strada, ma porto con me un ricordo prezioso di quel periodo. Nel 1988, per motivi di lavoro, sono arrivata in Liguria, terra di origine del miei nonni materni. Da allora lavoro come assistente sociale alle dipendenze del Ministero della Giustizia: un mestiere spesso complicato, ma ricco di incontri".

"Siccome 'la vita comincia a 50 anni', nel 2014 mi è stata riservata la più sorprendente e bellissima delle sorprese: mia figlia Emanuela. E, per sovrappiù, nel 2018, il più gioioso dei mariti, Luciano. All'interno di questo cammino, che rappresenta la mia vita, ho incontrato Madonna Guendalina", conclude la Vetrano.