Alassio, a Moglio l'ultimo saluto al comandante Tindaro Taranto (FOTO)

In una chiesa di San Sebastiano a Moglio gremita, la comunità di Alassio ha salutato per l'ultima volta Tindaro Taranto, storico comandante della Polizia Municipale alassina scomparso nella giornata di sabato scorso all'età di 85 anni.

“Il comandante Tindaro Taranto era una persona eccezionale, non ci sono altre parole per definirlo – il ricordo commosso del sindaco di Alassio Marco Melgrati - È stato dirigente del Comune di Alassio oltre che comandante della Polizia Municipale, quando è andato in pensione è stato nominato Giudice di Pace ed è stato insignito della massima onorificenza cittadina, l’Alassino d’oro. Proprio recentemente lo avevamo convocato nel palazzo comunale per i sessant’anno della Polizia Municipale della nostra città. Per lui avevo una grande stima per il suo lavoro, ma soprattutto un grande affetto. Gli siamo riconoscenti per ciò che ha fatto per la Città di Alassio. Una figura importante che purtroppo non c'è più, lascia un grande vuoto, mancherà molto”.

"Più del dispiacere per la tua dipartita è la felicità di averti avuto" l'omaggio dell'attuale comandante della Polizia Municipale alassina, Francesco Parrella. Alle esequie era presente anche l'ex sindaco di Alassio, Giampaolo Mela.

Lo scorso 1 febbraio proprio al comandante Taranto venne consegnata una pergamena in occasione dei sessant’anni della "sua" Polizia Municipale. Non una data casuale, bensì l'anniversario dell'entrata in servizio di Taranto in qualità di comandante: era il 1963 e il raddoppio dell'organico dei Vigili Urbani e proprio l'individuazione del nuovo comandante permisero da quella data la costituzione del Corpo di Alassio. Un'occasione speciale nella quale non mancò la commozione sia del diretto interessato, sia di chi ha condiviso con lui parte del proprio percorso professionale o istituzionale.

Tindaro Taranto lascia la moglie Caterina, i figli Angelo e Gabriele, la nuora Silvia, i cognati Franca e Vittorio, i nipoti oltre a parenti e amici tutti. Al termine del funerale, il feretro è partito alla volta del cimitero di San Damiano in Stellanello per la tumulazione nella tomba di famiglia.