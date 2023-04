Fiaccolata del 24 aprile a Savona: il corteo tra le vie della città fino a piazza Martiri (FOTO e VIDEO)

In tanti, con la storica fiaccolata, hanno reso omaggio al giorno storico per Savona, quel 24 aprile del 1945 nel quale le brigate partigiane attaccarono in armi i nazifascisti e li sconfissero.

Da Villapiana, il concentramento è avvenuto davanti alla Società di Mutuo Soccorso “Macchinisti e Fuochisti-24 Aprile” in via Verdi e il corteo, accompagnato dalla Banda Forzano, è partito nel suo viaggio passando per via San Lorenzo, via Cavour, piazza Saffi, via don Bosco, via Trincee, attraversando il Letimbro e corso Ricci, via Aglietto, via Balocco ed arrivando in piazza Martiri della Libertà raggiunto dalle fiaccolate di Lavagnola, Fornaci e Rocca di Legino.

Successivamente è stata deposta una corona d'alloro al Monumento alla Resistenza e a seguire è intervenuto il sindaco Marco Russo, con l'orazione ufficiale affidata al professor Jacopo Marchisio.