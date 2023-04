25 aprile, tutte le celebrazioni comune per comune in provincia di Savona

Concerti, fiaccolate, cortei e deposizioni di corone d'alloro nei Monumenti ai Caduti di Savona e di tutta la provincia si svolgeranno domani in occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile.

SAVONA

Il 24 aprile, i tradizionali cortei con fiaccolate (organizzati dalle sezioni Anpi, FIVL, ARCI e dalle SMS) convergono verso piazza dei Martiri della Libertà accompagnati dalla banda Forzano dove alle 21 dopo la deposizione della corona di alloro al Monumento della Resistenza è in programma l'intervento del sindaco Marco Russo e l'orazione ufficiale di Jacopo Marchisio.

Le celebrazioni ufficiali terminano il 25 aprile prima alle ore 10.00 al cimitero di Zinola con la deposizione di una corona d'alloro al Sacrario dei Caduti della Resistenza, lettura a cura dell'ANED del “Giuramento di Mauthausen”. Successivamente la Messa celebrata dal Vescovo della diocesi Savona–Noli, Mons. Calogero Marino e alle ore 11.30 in Piazza Mameli spazio alla deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre. Per la cerimonia sarà a disposizione un servizio bus gratuito.

Per quanto riguarda il programma 2023 del "25 Aprile (R)Esiste" alla Fortezza del Priamar organizzato dal Comitato Provinciale Anpi Savona a partire dalle 11 del mattino, si tratta di un'edizione più ricca di quella dello scorso anno con attività multidisciplinari adatte a ogni età. Il tema di quest'anno è la Costituzione (lo scorso anno era la Pace).

Il programma al Priamar

- Palazzo del Commissario e cappella sconsacrata, dalle 11 alle 24. Mostre e proiezioni sui temi e valori della Resistenza, delle resistenze, della Costituzione organizzate da ANED Savona-Imperia e ISREC provinciale e una mostra organizzata da Anpi e dalla Associazione Culturale Traumfabrik con la presenza di 15 illustratori sul tema della Costituzione Italiana. - piazza della cittadella, dalle 11 a cura del collettivo giovanile MATASSA. Musica di band locali, reading con commento musicale, sketch teatrale, attività laboratoriali sul tema della Costituzione e pranzo al sacco. Sempre dalle 11 stand espositivi delle Associazioni partecipanti tra cui ANPI (sezioni territoriali), MFE, Cgil, EMERGENCY, LIBERA, ARCI, Villapiana Antifascista, AUSER, URAR, SUNIA, CONFABITARE, LEGAMBIENTE, 'Librerie Coo ONELOVE. Stand di cibi e bevande.

- Colonnato del Piazzale del Maschio, dalle 11. Stand e Gazebo per la somministrazione di cibi e bevande - Baluardo di Santa Caterina. Animazione per bambini a cura di AUSER "gioca, leggi, ascolta e racconta storie fantastiche" e CIRCOINCERTO Laboratorio di Circo (giocoleria, equilibrismo, acrobatica aerea, trampoliere itinerante). - Piazzale del Maschio.

Musica a partire dalle 18.30 a mezzanotte eseguita da diverse sarà in diretta sulla sua web radio. band e gruppi musicali sia locali che internazionali. Radio Jasper presenterà la serata dal palco: - 18.30 Cheikh Sadibou Fall & Claudio Bellato; - 19.00 Mangiatutto Plays Avec Mgz (band locale); - 21.00 That Gold Street Sound; - 22.30 Sick Tamburo.

ALASSIO/LAIGUEGLIA

Per il 25 aprile il comune di Alassio, il comune di Laigueglia e l'Anpi, hanno già predisposto il programma ufficiale che prenderà il via alle 9,30 in Piazza della Libertà a Laigueglia con la deposizione delle corone al Monumeto ai Caduti e proseguirà ad Alassio, sempre in Piazza della Libertà con la Santa Messa, il saluto delle autorità l'orazione del vice presidente dell'Aned di Savona e Imperia, Jacopo Marchisio. La deposizione delle corone in comune, ai Monumenti ai Caduti, al monumento agli Alpini e alla lapide sul Pontile Bestoso sarà preceduta dall'esecuzione di alcuni brani da parte della Ollandini Casual Orchestra dell'Istituto Comprensivo Statale di Alassio. In caso di pioggia la Santa Messa sarà celebrata presso la Parrocchia Collegiata di Sant'Ambrogio, al termine della cerimonia civile.

ALBENGA

Questo il programma: alle ore 9 funzione religiosa nella cattedrale san Michele Arcangelo; alle 9.45 deposizione fiori presso il Monumento ai Caduti di piazza IV Novembre. A seguire, alle ore 10, corteo verso piazza del Popolo e deposizione corona d'alloro al Monumento dei Partigiani; alle 10.15, saluti del sindaco Riccardo Tomatis, orazione ufficiale dell'avvocato Carlo Speranza, corteo verso il sacrario della foce del Centa per l'omaggio ai martiri con il seguente percorso: viale Martiri della Libertà, viale Italia e lungomare C. Colombo. Accompagnamento del corpo bandistico "G. Verdi". Nel pomeriggio, alle ore 18, concerto della Liberazione presso i giardini pubblici "Libero Nante". Esibizione dell'accademia musico-vocale ingaunia "E. Marcelli". La cittadinanza è invitata alla partecipazione.

ALBISOLA SUPERIORE/ALBISSOLA MARINA/ STELLA

Fiaccolata della Liberazione Partenza alle 20.00 dal Comune di Albissola Marina, accompagnati dalla Banda Cardinal Cagliero di Varazze. Percorso: piazza del Popolo, piazza Rossello, attraversamento presso i Bagni Lido, passeggiata degli Artisti fino ad Albisola Superiore, via IV Novembre, via San Pietro, via XXV Aprile, corso Mazzini, via Turati. Punto di distribuzione delle fiaccole: piazza del Popolo, piazzale Marinetti. Arrivo e conclusione ad Albisola Superiore, presso la Società Operaia Cattolica “San Nicolò”. Interventi del Sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, del Sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti e del Sindaco di Stella Andrea Castellini. Orazione conclusiva della Professoressa Franca Ferrando. Al termine momento di preghiera di Don Giuseppe Pometto, della Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò, in commemorazione ai Caduti. (La Fiaccolata non si svolgerà in caso di maltempo. Ritrovo presso il Palazzetto dello Sport di via alla Massa – Albisola Superiore)

Martedì 25 Aprile Ore 12.00 – Onore e Omaggio istituzionale al Presidente Sandro Pertini. Delegazioni dei Comuni e dell’A.N.P.I. si recheranno a Stella per un momento di raccoglimento presso la tomba del Presidente Sandro Pertini.

ALBISOLA SUPERIORE

Martedì 25 aprile Ore 08.30 – Partenza delegazione dal Comune per deposizione corone; Ore 08.45 – Deposizione corona presso Monumento dei Caduti di Ellera; Ore 09.15 – Deposizione corona Pannello Caduti al Cimitero della Pace; Ore 09.30 – Deposizione corona Monumento ai Caduti degli Alpini; Ore 09.50 – Deposizione corona atrio del Palazzo comunale; Ore 10.00 – Deposizione corona monumento ai Caduti salita S. Nicolò.

BORGHETTO SANTO SPIRITO

Ore 16,15 Raduno dei partecipanti in piazza Fermi (piazza del mercato); Ore 16.30 Commemorazione della ricorrenza • Saluto da parte del Sindaco Giancarlo CANEPA • Orazione del rappresentante dell'ANPI Simone Turcotto - Segretario generale FILT - CGIL Savona Deposizione corona d'alloro A seguire corteo sino alla Chiesa di S.Matteo - via Roma; Ore 17,30 S.Messa in suffragio dei Caduti. Al termine corteo sino a P.za Libertà alla lapide dei Caduti nel loggiato di palazzo Pietracaprina e deposizione dei fiori. In caso di maltempo la commemorazione ufficiale della ricorrenza, alle ore 16.30, si svolgerà presso la sala polivalente di palazzo Pietracaprina \ mentre la deposizione della corona al monumento in piazza Fermi avverrà al termine della S. Messa.

BORGIO VEREZZI

A Borgio Verezzi le celebrazioni del 25 aprile vedono in prima linea, oltre al Comune, anche il Gruppo Alpini e la S.M.S. Concordia Verezzi. Alle 9.30 cerimonia al Monumento ai Caduti nel piazzale della Chiesa di San Martino a Verezzi. Alle 10.45 cerimonia al Monumento degli Alpini nel piazzale antistante il Municipio. A seguire la cerimonia al Monumento ai Caduti in piazza San Pietro.

CAIRO MONTENOTTE

A partire dalle ore 10:00, saranno il monumento ai caduti e quello ai partigiani, in Piazza della Vittoria, ad ospitare la solenne celebrazione della Liberazione, con la partecipazione della Banda Musicale “G. Puccini”. Nel limitrofo Anfiteatro del Palazzo di Città, terranno il loro discorso commemorativo il Sindaco Paolo Lambertini e il Presidente dell’ANPI di Cairo Montenotte Leda Bertone, con i canti e le letture degli alunni dell’ Istituto comprensivo e degli studenti dell’Istituto Patetta. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso il Teatro Comunale “Chebello”.

CARCARE

Alle ore 9 ritrovo presso il Monumento dei caduti in piazza Caravadossi con alzabandiera e saluto delle autorità. Alle ore 10 corteo per la deposizione di fiori e corone ai caduti ricordati dai monumenti cittadini e, infine, alle ore 11 Santa Messa in suffragio ai caduti nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.

CELLE LIGURE

Ore 9.30 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.Michele Arcangelo Benedizione corone; 9.40 Lapide loc. Torre; 9.50 Monumento ai Caduti Pecorile; 10.00 Monumento ai Caduti Sanda; 10.30 Piazza San Michele Arcangelo Partenza corteo; 10.50 Cippo Fratelli Figuccio Via SantAntonio; 11.15 Monumento ai Caduti Via Bernardo Arecco; 11.45 Piazza Raffaele Arecco discorso del Sindaco. Lettura di brani sulla Resistenza e canti da parte degli alunni delle scuole di Celle con interventi musicali di "A Brigà". I Cittadini sono invitati a partecipare e ad esporre la Bandiera Tricolore

CERIALE

Una speciale mostra fotografica sulla Resistenza per non dimenticare. L’esposizione, curata da Pino Fragalà, vede la partecipazione di Anpi Ceriale, dell’Istituto Storico della Resistenza – sezione Imperia -, con il patrocinio del Comune di Ceriale, ed è parte delle iniziative per la ricorrenza del 25 aprile. Immagini, memorie e ricordi della lotta partigiana sul territorio che va da Ceriale al confine francese e il basso Piemonte, con i loro protagonisti della 1^ Zona Liguria, che comprendono la 6^ Divisione d’assalto Garibaldi Silvio Bonfante e la 2^ Divisione d’assalto Garibaldi Felice Cascione, guidate rispettivamente dai comandanti Nino Siccardi Curto e Vittorio Guglielmo Vitò, in un percorso iconografico che racconta e identifica i valori della Liberazione.

L’inaugurazione della mostra si è tenuta il 23 aprile nei locali comunali di Palazzo Fizzotti a Ceriale, alla presenza di Giuliano Arnaldi, presidente dell’associazione “Fischia il Vento”, con possibilità di visitarla fino al 1° maggio.

Il 25 aprile, seguirà tradizionale celebrazione pubblica per la Festa della Liberazione, alla presenza del sindaco Luigi Romano, del presidente della sezione cerialese dell’Anpi “Felice Cascione” Dino Morando e delle autorità civili e militari cittadine. Programma della cerimonia Ore 10.15: Raduno autorità, rappresentanze, organizzazioni, associazioni e cittadini in piazza Nuova Italia, davanti al palazzo comunale

Ore 10.30: Corteo da piazza Nuova Italia a piazza XXV Aprile Ore 10.45: Deposizione corona al Monumento al Partigiano, saluto del sindaco Luigi Romano, orazione ufficiale tenuta dalla prof.ssa Sabina Poggio - dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Alassio. Alle celebrazioni del 25 aprile sarà presente Ivano, figlio del comandante Vittorio Guglielmo Vitò. Con la partecipazione degli alunni delle scuole cerialesi. In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo nella sala del Consiglio comunale.

FINALE LIGURE

Appuntamento alle ore 9 presso la Sala Consiliare dove si terrà il tradizionale Consiglio Comunale dedicato alla Festa della Liberazione. Il ricordo dei caduti avverrà non solo nelle parole dell'Amministrazione, dei consiglieri comunali e dell'Anpi finalese, ma anche con la deposizione delle corone nei luoghi finalesi che ricordano le vittime della guerra con il corteo che si snoderà per le vie cittadine a partire dalle ore 10.

Successivamente, al termine del corteo stesso alle ore 11, gli interventi del sindaco Ugo Frascherelli e del segretario provinciale della Cgil, Andrea Pasa.

LOANO

Il programma della giornata: - alle 10 presso il monumento ai caduti sulla passeggiata a mare l'Asd Modern Dance Jazz e e la Scuola Civica Attimo Danza presenteranno lo spettacolo “Mia libertà”; - alle 11 raduno in piazza Italia e partenza del corteo; deposizione di un mazzo di fiori al monumento alla Resistenza nei giardini “Sandro Pertini”; - alle 11.20 trasferimento presso il monumento ai caduti sulla passeggiata a mare; intervento del presidente della sezione Anpi “Renato Boragine” di Loano Roberto Sattanino, dei docenti e degli studenti dell'isituto Falcone; orazione ufficiale di Loredana Nattero dell'Anpi Provinciale; chiusura del sindaco di Loano Luca Lettieri.

NOLI

Nel comune del Golfo dell'Isola le celebrazioni prenderanno il via stasera, 24 aprile, alle ore 20.30 a Voze con la fiaccolata e l'omaggio alle lapidi dei martiri della frazione, al cimitero, al monumento dell'Ecomemoria e alla lapide di Carlo Mazzucco.

Nella giornata di domani, 25 aprile, alle ore 9.45 ritrovo in piazza della cattedrale per la Santa Messa e la deposizione della corona al monumento degli Alpini e alla lapide dei caduti presso il palazzo comunale. Alle ore 11 commemorazione ufficiale a cura della dottoressa Nadia Morachioli, dell'Anpi provinciale, con deposizione dei fiori alle lapidi del comandante Giuseppe Brignole e del tenente Mario Cesari. L'assemblea si sposterà quindi in piazza Aldo Moro e quindi a deporre la corona al monumento di Tosse e i fiori alla lapide in memoria delle vittime del terribile bombardamento di Cà de Badin.

Ad accompagnare la giornata sarà la banda musicale "Cau de Noi".

PIETRA LIGURE

Programma delle celebrazioni Ore 9.00 - Ritrovo in Piazza Martiri della Libertà Ore 9.15 - Sfilata per le vie cittadine accompagnati dalla Società Filarmonica "Guido Moretti" con deposizione corona al Monumento ai Caduti e successivo omaggio al Monumento al Partigiano Ore 10.00 - Santa Messa nella Basilica di San Nicolò di Bari in suffragio dei defunti Ore 10.45 - Piazza San Nicolò: saluto del Sindaco Luigi DE Vincenzi e orazione della Signora Anna Traverso , membro del Comitato Provinciale A.N.P.I. Ore 11.45 - Deposizione corona al cippo commemorativo dei caduti di Ranzi Accolgono i convenuti gli alunni e gli studenti delle scuole di Pietra Ligure con il coro "25 Aprile" e letture a tema In caso di maltempo la manifestazione si terra presso il teatro comunale "Guido Moretti"

QUILIANO

Lunedì 24 aprile alle ore 20:30, in occasione delle celebrazioni dedicate alla giornata del 25 Aprile (78° anniversario della Liberazione), si terrà la tradizionale fiaccolata con partenza da Piazza Caduti Partigiani e arrivo presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Quiliano (Via Valleggia Superiore). Al termine della fiaccolata si terranno i saluti ufficiali dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani della sezione del Quilianese e del Sindaco della Città di Quiliano Nicola Isetta. A concludere i saluti l’intervento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. La serata proseguirà con l’intervento musicale del gruppo “Klezmer Bridge Trio” composto da Paola Esposito, Marco Pizzorno e Riccardo Mitidieri che accompagneranno la conclusione della giornata dedicata al 78°anniversario della Liberazione con brani della resistenza e della tradizione klemzer.

SASSELLO

Ore 7:30 Ritrovo presso Piazza Rolla; Ore 8:00 Deposizione sui Cippi Commemorativi Palo, Piampaludo, Piancastagna, Cippo Don Minetti (Loc. Maddalena), Bocciofila “U. Pastorino”; Ore 10:30 Raduno in Piazza del Concezione Deposizione della Corona; Ore 10:45 Partenza del Corteo per il Monumento ai Caduti (Via Bastia); Ore 11:00 Deposizione Corona Santa Messa al Campo Orazione Commemorativa.

VADO LIGURE

Lunedì 24 aprile alle ore 20, con partenza da piazza S.G. Battista Vado Ligure e arrivo alla S.M.S. “Fratellanza Segnese“ di Segno si svolgerà la fiaccolata tra le vie del borgo, in ricordo dei partigiani. A seguire un momento conviviale, con la presenza del Teatro Archimede di Patrizia Greco.

La celebrazione del 25 aprile si svolgerà come di consueto: dopo la Messa alle ore 9,30 nella Parrocchia di S.G. Battista di Vado Ligure, alle ore 10,15 partirà il Corteo con la Banda Forzano di Savona, percorrendo le vie cittadine ed arrivo al Monumento ai Caduti di Arturo Martini, presso i giardini Colombo. Dopo i saluti della presidente della Sezione Anpi di Vado Ligure, Piera Murru, la sindaca Monica Giuliano del comune di Vado Ligure terrà la commemorazione ufficiale. In conclusione l’orazione dello storico Professor Giuseppe Milazzo. Al pomeriggio nella frazione di Sant’Ermete la Festa della Liberazione, la festa di tutti gli antifascisti, sarà allietata dalle tradizionali focacette.

VARAZZE

Ecco gli appuntamenti del giorno: Ore 9:00 – Rappresentanza in via Milano, per la deposizione di una corona alla lapide di Lelio Basso; Ore 9:30 – Rappresentanza alla frazione Pero, località Valloria, per la deposizione di una corona al monumento ai caduti di Emilio Vecchia; Ore 10:00 – Rappresentanza al cimitero urbano per la deposizione di una corona alla lapide del monumento ai Caduti e alla tomba del partigiano Emilio Vallino; Ore 10:30 – Raduno dal Palazzo comunale delle Rappresentanze Combattentistiche, Autorità Civili e Militari e partenza corteo e l’accompagnamento della Banda Cardinal Cagliero – Deposizione corona alla lapide di viale Nazione Unite, via Malocello e, in p.za Sant’Ambrogio, alla lapide ai Caduti di tutte le guerre. Da via Buranello alla passeggiata a mare con deposizione corona al monumento ai Marinai d’Italia – Piazza De Gasperi; Ore 11:00 Alzabandiera presso il Molo Marinai d’Italia – partenza corteo sulla passeggiava mare sino a piazza Bovani e deposizione di una corona alla lapide di Nello Bovani – via Mameli – Piana Dante – via Campana – Piana Beato Jacopo; Ore 11,30 Saluto e discorso del Sindaco. Saluto e discorso del Presidente del Consiglio comunale. Saluto e discorso di Don Claudio Doglio – Parroco della Chiesa di Sant’Ambrogio. Saluto del Presidente della sezione ANPI Varane. Intervento di Domenico “Megu” Chionetti – Comunità di S. Benedetto al Porto (don Gallo). La cerimonia, condivisa con le Associazioni d’Arma locali, sarà accompagnata dalla Banda Musicale della Città di Varazze “Cardinal Cagliero”.

Per segnalare il programma delle celebrazioni negli altri comuni potete contattare l'indirizzo mail direttore@savonanews.it.