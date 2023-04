Albenga: plastico ferroviario del DLF, il ricavato devoluto in beneficenza

Si terrà sabato 6 maggio la cerimonia di consegna del ricavato dell’esposizione del Plastico Ferroviario in Scala H0. Lo comunica in una nota il DLF Albenga "Gruppo Modellismo".

L'incasso dell'evento, organizzato in collaborazione con il comune, verrà devoluto alla Fondazione ANT Onlus e alle associazioni Down Savona Onlus e Prendiamoci per mano APS Progetto Parkinson. La cerimonia si terrà nei locali dell'esposizione stessa, in via Medaglie d’Oro 47/49.

"Ringraziamo quanti hanno contribuito alla riuscita dell’esposizione e tutti i numerosi ed interessati visitatori che hanno contribuito con le loro generose offerte", spiegano dal DLF Albenga.