Cairo, corso di guida sicura gratuito per giovani

Corso di guida sicura gratuito a Cairo Montenotte. La seconda edizione in programma per sabato 29 aprile è organizzata dalla Consulta Giovanile, in collaborazione con l'Autoscuola Valbormida e il comune.

L'iniziativa dedicata ai giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni (in possesso almeno del foglio rosa), si terrà dalle ore 14:30 sino alle 19, presso il piazzale Garino, zona cimitero. Per la prenotazione serve inviare una email all'indirizzo direttivoconsultacairo@gmail.com.

Oppure contattare i numeri: Francesca 333 9185383, Matteo 334 3307706, Roberto 347 9697525. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 15 persone.