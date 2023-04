Plodio, domenica 30 aprile una giornata di festa organizzata dall’associazione diversamentevb

Si terrà presso i locali dell’ASD Plodio 1997 in via Piani 48 una giornata di festa organizzata dall’associazione di promozione sociale diversamentevb.

Diversamentevb, figlia e sorella valbormidese di “diversamente Mondovì”, si occupa di persone adulte con disabilità sostenendo che insieme le diverse abilità di cui ciascuno è portatore diventano una ricchezza per tutti. Uno dei motti dell’associazione è proprio: “desideriamo che quanto per noi è normale, a volte scontato, sia possibile per tutti, anche per chi usa la sedia a rotelle per spostarsi o abita in una casa di riposo o in famiglia e magari fatica ad uscire in autonomia o a socializzare”. E’ così che nascono progetti ad personam realizzati – con tutta l’umiltà di chi è semplicemente volontario – in collaborazione con educatori, responsabili di struttura, operatori…e in concerto con protagonisti, famigliari, caregiver; ci sono pertanto uscite in piccolo gruppo e le giornate di festa o gli eventi che coinvolgono invece tante persone.

Domenica 30 aprile quindi vivremo in tanti il pranzo della domenica appunto, che spesso si passa con amici o in famiglia. E’ un modo per stare in compagnia e assaporare la bellezza della convivialità. Durante la mattinata ci sarà la possibilità, per chi lo desidera, di prendere parte alla S. Messa che verrà celebrata negli stessi locali. Alle ore 11,15 prove dei canti e a seguire S. Messa. Poi il pranzo e nel pomeriggio festa insieme. Ovviamente i locali sono accessibili e adatti a tutti. Un grazie a quanti hanno collaborato nelle piccole grandi cose alla fase organizzativa e a chi sarà presente quel giorno. A “casa” di diversamentevb il clima è sempre gioioso e insieme si cerca di affrontare le difficoltà pensandole come ponti da attraversare; cerchiamo di guardare la realtà usando gli occhi del cuore, simbolo dell’associazione e presente anche nel logo al posto della “m” : in mezzo alla parola “diversamente” per ricordarci proprio che tra di noi usiamo prima il cuore e poi la testa! Ci proviamo!

E’ ancora possibile prenotarsi ai numeri presenti in locandina, comunicando eventuali esigenze o la necessità di un passaggio per raggiungere il luogo. Vi aspettiamo! A domenica!