A Carcare la mostra “A testa alta… Fosse anche solo per mettersi il rossetto”

Inaugura sabato 29 aprile alle ore 17, presso la Biblioteca Civica Centro Studi A.G. Barrili”, la mostra “A testa alta… Fosse anche solo per mettersi il rossetto”, esposizione delle opere di Emily Trinchero Marchi.

Spiega la figlia dell’artista, Yama Trinchero “Un evento d'arte, incontro e cultura, ma anche di coesione e condivisione, racconta la crescita e l'espansione dell'universo femminile nel bene e nel male, battaglia dopo battaglia, diritti e doveri, emancipazione, schiavitù e libertà... Di idee, carriera, amore, famiglia. Rappresentato dall'artista Emily Trinchero Marchi, ogni volto, ogni ruga, ogni storia, catturata dall'artista raffigura una vita, un'affermazione, un traguardo o una sconfitta. Interpreta con poetica immaginazione in dipinti che ci scrutano con i loro occhi attraverso la tela del tempo, dove l'arte le rende immortali eroine che ci hanno reso giustizia potendosi chiamare realmente "donne". Vi aspettiamo, in questa sfilata di sguardi che raccontano di come sia potente e faticoso trovare il proprio posto nel mondo”.

“Un altro appuntamento che accogliamo nelle nostre sale, in continuità con l’evento che era già stato realizzato per la festa della donna - commentano dall'assessorato alla Cultura del comune di Carcare - Un omaggio alle donne e alla loro forza, sapientemente rappresentato da un’artista che interpreta alla perfezione la femminilità in tutte le due forme”.

La mostra sarà visitabile fino al 7 maggio negli orari di apertura della biblioteca, lunedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 12 e dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18. Per informazioni: biblioteca@comune.carcare.sv.it oppure tel. 019-518729