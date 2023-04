I licei "Orazio Grassi" (Savona) e "Arturo Issel" (Finale) tra i finalisti di Genvision XX23, il talent show delle scuole superiori liguri

Torna anche quest’anno il talent show Genvision, la sfida tra gli istituti secondari di secondo grado che dal 2018 appassiona gli studenti di Genova e della Liguria. La manifestazione è organizzata dall’associazione GV Network, ha il patrocinio di Comune di Genova e Regione Liguria e il sostegno di Coop Liguria e Kaplan International Languages.

Genvision XX23 quest’anno coinvolge dodici istituti scolastici della Liguria, che si sfideranno nella serata finale venerdì 12 maggio, alle ore 20, al teatro "Carlo Felice" di Genova.

Tra le scuole finaliste ce ne sono anche due del savonese: il Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona, che gareggia con le 4 Calamano, gruppo formato da Dana Calamano (16 anni, studentessa del Liceo Grassi) e dalle sorelle Lara Calamano, Jade Calamano, Maya Calamano (24, 21 e 20 anni), e il Liceo Scientifico Arturo Issel di Finale Ligure. In rappresentanza di quest’ultimo, alla finale parteciperanno i Newgen, band composta dagli studenti Leonardo Costa, Sofia Lanfranco, Pietro Castellazzi, Giovanni De Cia, Gabriele Quaglia (17, 19, 18, 19 e 15 anni).

L’evento, giunto alla VI edizione, anche quest’anno presenta un programma ampio e coinvolgente, con l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per la crescita dei giovani progetti artistici provenienti da tutta la regione. Nelle precedenti edizioni, Genvision ha raggiunto circa 30mila spettatori tra il pubblico presente in sala e collegato in streaming.

"Dopo il successo degli anni scorsi, Genvision XX23 si conferma il più̀ completo concorso canoro under 30 con finalità̀ formative di tutta la regione – spiega Giorgia Dominici, direttrice di produzione della manifestazione – Siamo felici e orgogliosi che tutte le dirigenze e il corpo docenti delle 12 scuole finaliste stiano dando fiducia al progetto e abbiano collaborato con noi permettendoci di entrare all’interno degli istituti a dichiarare a tutti la partecipazione alla finale. Genvision non è solo una competizione canora ma una competizione scolastica, dove l’intero corpo studentesco è il vero protagonista".

Gli altri talenti che si sfideranno sul palco del Carlo Felice il 12 maggio a colpi di cover e brani inediti per il titolo di Miglior Voce Emergente della Liguria sono: Manuel Meledina (15 anni, Liceo Pertini), Ernesto Badino (16 anni, Liceo Cassini), il duo Ilenia e Alla, all’anagrafe Ilenia Callegari e Leonardo Allavena (18 e 16 anni, Liceo Leonardo Da Vinci), Alessia Garbugino (18 anni, Liceo D’Oria), Federica Pizzo (19 anni, Liceo Mazzini), Simone Stasi alias Shadow Killer (19 anni, Istituto Montale), Happy Face, nome d’arte di Tommaso Fasano (19 anni, Istituto Majorana-Giorgi), Davide Zito (18 anni, Istituto Calvino), Alice Fregoso alias La Fregghy (14 anni, Liceo Deledda) e i Shiny leaves, ovvero Giorgia Lo Presti, Federico Cinque, Paolo Grillo, Diego Aliotta, Luke Parsons ed Eléna Al Rawashdeh (15, 16, 16, 17, 19 e 16 anni, Liceo Marconi – Delpino).

I dodici finalisti sono stati selezionati tra oltre quaranta scuole aderenti. I partecipanti hanno affrontato nei mesi scorsi una lunga selezione, dapprima all’interno dei loro stessi istituti e in seguito attraverso i provini di Genvision, valutati da esperti del settore. Solo venti delle originali quaranta scuole partecipanti sono passate alle masterclass: in questa fase, i giovani hanno avuto la possibilità di partecipare a incontri formativi con insegnanti di canto, attori di musical, insegnanti di recitazione, compositori, produttori ed esperti in music business, per un viaggio nella musica a 360 gradi. I dodici ragazzi e ragazze finalisti sono stati infine votati dai docenti delle masterclass e dal pubblico attraverso i social.

"Per l’edizione di quest’anno – continua Giorgia Dominici – abbiamo deciso di porre l’accento sul tema della crescita personale, della realizzazione di sogni, delle ambizioni e della fiducia in sé stessi, con particolare riferimento al disagio che i ragazzi, soprattutto la generazione Z, stanno attraversando in questo periodo di cambiamento. Riteniamo che attraverso il mondo della musica si possano creare opportunità̀ importanti di crescita e confronto tra i nostri talenti locali".

Durante la serata finale, oltre alle esibizioni dei talenti in gara, è prevista la presenza di artisti e content creator amati dalla generazione Z in qualità̀ di ospiti e giuria. La finale prevede la consegna di diversi premi: Vincitore di Genvision XX23, il Premio alla Miglior Band e il Premio Discografico. Le tre giurie chiamate a valutare l’attribuzione dei premi saranno la giuria tecnica, la giuria social e il pubblico. Il programma della serata sarà disponibile nelle prossime settimane.

L’associazione GV Network APS da diversi anni si impegna nell’organizzazione di eventi artistico-musicali che diano la possibilità̀ ai giovani artisti genovesi e liguri di implementare le proprie capacità, formarsi e creare connessioni e occasioni di crescita ed esperienze comuni con altri artisti. L’associazione promuove iniziative di sensibilizzazione per i giovani, dall’avvicinamento al teatro alla lotta contro la dispersione scolastica, obiettivi costanti della programmazione annuale. Genvision è l’evento di punta dell’associazione.

I biglietti per partecipare alla serata sono già in vendita online su www.tickets.genvision.it/. Informazioni: www.instagram.com/genvision_/.