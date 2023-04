"Può una pianola dirci come suonare Debussy? Lavorare su una partitura ambigua", il 29 aprile conferenza musicale a Finalborgo

Proseguono le iniziative organizzate dalla Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese.

Per il sesto appuntamento, sabato 29 aprile alle ore 16,30 a Palazzo Ricci in Finalborgo si terrà una conferenza con audizioni musicali dal titolo “Può una pianola dirci come suonare Debussy? Lavorare su una partitura ambigua”.

Relatore sarà, per la seconda volta, Stefano A.E. Leoni, musicologo, già docente presso il Conservatorio di Torino, e le Università di Torino e Urbino, che così introduce l’argomento: “Qualcosa di più di un mero gioco numerologico e tecnologico che aiuta a porci dei problemi sulla musica, sulla sua esecuzione e sulla sua ricezione, a partire da pretesti numerici e ricerche di equilibrio”. L’ingresso è libero.