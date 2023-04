Un'estate 2023 in sicurezza sulle spiagge e nel mare savonese nell'incontro tra Capitaneria di Porto e associazioni di categoria

Ci si prepara all'ormai sempre più prossima stagione estiva nel savonese.

Stamani (27 aprile, ndr) i rappresentanti delle associazioni di categoria delle strutture balneari (SIB e CNA) e delle associazioni di salvamento (Società Nazionale Salvamento e Federazione Italiana Nuoto) hanno incontrato nella sede di Savona la Capitaneria di Porto.

Al centro della riunione presieduta dal Capo del Compartimento marittimo C.V. (CP) Giulio Piroddi un confronto, definito dalla capitaneria stessa con una nota diramata a margine "propositivo e utile", sulle tematiche della sicurezza della balneazione. Non si è solo esaminato congiuntamente l’andamento della stagione balneare 2022: si è infatti parlato anche di come organizzare al meglio quella del 2023, al fine di prevenire incidenti in mare e assicurare la migliore fruibilità dei litorali e degli specchi acquei di competenza.

Tra i temi trattati la professionalizzazione del servizio di salvamento nei litorali e il miglioramento degli equipaggiamenti e i sistemi di comunicazione tra le diverse postazioni di salvataggio, e tra queste e l’Autorità Marittima.

La Capitaneria ha inoltre assicurato il proprio sostegno per garantire una stagione estiva all’insegna della sicurezza in favore delle presenze antropiche sul litorale.

Al termine dell’incontro i presenti hanno ringraziato l’Autorità Marittima per aver organizzato questo momento di confronto e hanno confermato il consolidato rapporto di reciproca collaborazione.

La prossima settimana un incontro simile avverrà invece con le amministrazioni comunali costiere.