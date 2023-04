Alassio, domani (29 aprile) apre il terzo livello del parcheggio di via Pera

Si sono conclusi anche gli ultimi interventi con la predisposizione della segnaletica orizzontale e domani dalle ore 12 sarà aperto in via definitiva il terzo livello del parcheggio multipiano di via Pera, con ingresso da via Gastaldi.

Su questo livello saranno 32 i posti disponibili da domani - due per portatori di disabilità - a titolo gratuito. Dal 10 di maggio invece saranno aperti anche gli altri due livelli, per i quali si è in attesa del parere finale dei Vigili del Fuoco.

"Siamo dunque pronti - il commento dell'amministrazione comunale di Alassio - per la stagione estiva con nuovi 170 posti auto gratuiti: una promessa diventata realtà. Il tutto in attesa di realizzare la sopraelevazione dei due piani dal parcheggio della Piccola della Stazione, finanziato quest’anno, e di completare ad ottobre l’ultimo piano del parcheggio di via Pera previsto per ottobre per arrivare a oltre 200 posti auto interamente liberi e gratuiti".