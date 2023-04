Savona, chiude la storica edicola di Piazza Saffi. Alessio Bresci: "Ringraziamo chi per 15 anni ci ha scelto ogni singolo giorno"

Sarà domani, sabato 29 aprile, l'ultimo giorno di apertura. Chiuderà infatti la storica edicola di Piazza Saffi a Savona. Gestita negli ultimi 15 anni dalla famiglia Bresci, non è stato nessun acquirente interessato.

"Maggio 2008 - Maggio 2023. Due date importanti che segnano l'inizio e la fine di un'altra attività, di una partita iva e di tanti legami formati e valorizzati in questi anni all'interno della nostra seconda o molto probabilmente prima casa - ha detto Alessio Bresci in un post sui social - Nel 2008 su mia espressa richiesta e con il totale appoggio dei miei genitori rilevammo l'edicola di Piazza Saffi dai vecchi proprietari. L'entusiasmo per tanti anni ha fatto da padrone e il nostro spirito imprenditoriale ci ha portato ad investire in maniera costante su diverse iniziative, prodotti merceologici,variazioni dei codici Ateco e su una nuova struttura dotata di ogni confort con vendita interna (unica in Savona) per migliorare la nostra vita lavorativa quotidiana ma anche e soprattutto per donare ai clienti un servizio decisamente migliore".

"Queste righe perchè a nome della nostra Famiglia Bresci vogliamo ringraziare chi per 15 anni ci ha scelto ogni singolo giorno, ai nuovi clienti acquisiti in questo ultimo periodo e a quelli che per svariati motivi si sono trasferiti durante il nostro tragitto. Abbiamo provato a cedere l'attività ad una cifra che si può chiamare senza giri di parole solo ed esclusivamente simbolica nella speranza di dare un nuovo futuro ad un edicola centennale ed un lavoro a chi avesse avuto voglia di portare avanti la nostra passione e il nostro amore tramite una clientela fidelizzata e la possibilità continua di poter diversificare questo lavoro - continua a nome anche del papà Alessandro e di mamma MariaTeresa - Una sera di non troppo tempo fa ci siamo incontrati e confrontati a fondo io e i miei genitori alla fine di una classica giornata di lavoro davanti ad una squisita pizza e si è deciso all'unanimità di cessare la nostra attività dal 1 maggio 2023 visti i miei altri impegni lavorativi e la giusta pensione da viversi che i miei genitori fino ad oggi non si sono mai goduti nemmeno in minima parte. Siamo tristi e con gli occhi lucidi per l'epilogo ma felici perchè in noi rimarrà sempre e per sempre uno splendido ricordo. Non vogliamo piú aggiungere nulla se non un enorme grazie".