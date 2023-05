Andora piange Marco Marchiano, aveva solo 52 anni

Lutto ad Andora per l’improvvisa scomparsa di Marco Marchiano, geometra di soli 52 anni.

Il sindaco di Andora Mauro Demichelis affida ai social il suo messaggio di cordoglio: “Andora perde un uomo di riconosciuta e apprezzata competenza. Lo ricordiamo tutti per la sua personalità e per il carattere solare. Insieme alla comunità andorese, esprimo vicinanza alla famiglia, alla moglie Maria Rosa e al figlio Matteo in questo momento di profondo dolore per la gravissima perdita patita”.

Il rosario sarà recitato mercoledì 3 maggio alle 21 nella chiesa parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, dove si terranno i funerali, giovedì 4 maggio alle 15.