Stella, proseguono i progetti "book crossing": riqualificato l'ex reliquato rsu a Teglia

Dopo la cabina riqualificata lo scorso giugno 2022 a Stella San Bernardo e un secondo "Angolo dei libri scambiati" denominato "The book exchange box" a Stella San Martino, in località Teglia i libri passeranno di mano in mano.

"È infatti stata nostra ferrea volontà quella di rendere il centro della località più decoroso rispetto al passato con il rifacimento dell’area 'ex reliquato RSU' trasformandola in una nuova fermata dell’autobus per Teglia (in questi giorni sono stati fatti molteplici atti interlocutori tra Comune e TPL per l’inserimento di ulteriori linee che colleghino Stella con Varazze ) e creando al suo interno un piccolo luogo dove chiunque possa sostare a leggere oppure dove possa riporre o prendere in prestito qualcosa di nuovo e di interessante" spiega il sindaco Andrea Castellini.