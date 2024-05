Villanova d'Albenga, incidente in via delle industrie coinvolta una moto

Un brutto incidente si è verificato oggi intorno alle 17,30, a Villanova d'Albenga in via delle industrie. Coinvolte due persone che viaggiavano su una moto Bmw Rs. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, se il motociclista abbia perso il controllo del mezzo o se siano coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Alassio e la Croce Rossa di Loano, l'automedica del 118 ed è stata allertata la Polstrada che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'uomo che era alla guida, 70 anni, è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso del Santa Corona.