A Corrado Tedeschi la prima Tessera Onoraria del Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol: "Nei momenti difficili aumenta l'amore" (FOTO e VIDEO)

"Nella vita ho divorziato, ho cambiato moglie, ma la Sampdoria non si cambia. La squadra di calcio è qualcosa che ti porti dietro qualunque cosa succeda, pur vivendo un momento surreale come quello attuale". Anche a Borgio Verezzi Corrado Tedeschi testimonia una volta di più il suo amore per i colori blucerchiati.

Questa mattina, infatti, al Teatro Gassman ha ricevuto la prima Tessera Onoraria del Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol. Si tratta di un riconoscimento che il neonato club consegna alle persone che, nella loro vita, hanno dimostrato tutta la loro sampdorianità.

E anche se la situazione della società nata nel 1946 dalla fusione tra Sampierdarenese e Andrea Doria è oggi sempre più complicata con lo spettro del fallimento all'orizzonte, il sentimento dei sampdoriani non cala anzi: "Tutto questo dal punto di vista dell'amore per la squadra non fa altro che aumentarlo - spiega ancora Tedeschi - Se qualcuno pensa che i tifosi molleranno, si sbaglia di grosso".

"Sono quei colori magici, che ci fan venire i brividi": un coro storico della Gradinata Sud, cuore più caldo del tifo doriano. Colori che riscuotono gradimento anche lontano da Genova: "Nel mio mestiere giro tutto l'anno in tournée - spiega l'attore - non sapete la simpatia che suscita la Samp ovunque vada: sarà la maglia, sarà per quell'alone di leggenda che ha creato la squadra della 'bella stagione' con la storia di amicizia tra due giganti". E qui la voce si rompe per l'emozione.

Nell'album dei ricordi di Corrado Tedeschi due episodi particolari legati alla Sampdoria, il primo da giovane calciatore: "Quando da bambino tornai a casa con la borsa con tutti gli indumenti da allenamento dopo aver fatto la visita con il dottor Chiappuzzo, uno dei giorni più belli della mia vita". Qualche anno dopo un altro bel ricordo: "Per le mille puntate di 'Doppio Slalom', quiz andato in onda su Canale 5, mi chiesero dove volessi andare a fare il servizio per festeggiare l'importante traguardo: dissi che volevo andare a Genova con la Sampdoria, andammo e in quell'occasione mio figlio piccolo fece una foto con Mancini e Vialli. Una foto che furono proprio i due calciatori a chiedere".

Angelo Vaccarezza, presidente del club, accoglie con orgoglio Corrado Tedeschi e spiega: "Al di là del risultato non è soltanto uno slogan, è uno stile di vita - le parole a fronte del difficile momento societario - Questo club nasce per raccontare la sampdorianità, ma anche per raccontare come la Sampdoria sia stata e sia ancora oggi un veicolo di promozione per questo territorio. Promozione territoriale, ma anche culturale: per questo noi faremo una serie di iniziative durante l'anno. Prima di tutto premiando gli ambasciatori blucerchiati nel mondo e oggi è un esempio. Poi ci saranno occasioni in cui premieremo persone che nella loro vita hanno fatto scelte blucerchiate e persone sampdoriane che si distinguono per attività solidali o inclusive".

Tra gli obiettivi del club anche quello di evidenziare gli esempi più positivi del tifo, troppo spesso etichettato malamente: "È una missione che prescinde dal risultato sportivo" sottolinea a tal proposito Vaccarezza.