Prestito personale 40.000

Può essere interessante chiedersi nel momento in cui si decide di fare un prestito personale 40000 quali sono eventualmente i vantaggi nel caso in cui si tratta di una modalità flessibile.

Un prestito flessibile è comunque un prestito personale che ci permette di fare tante cose senza spendere soldi come per esempio saltare una o più rate posticipando il rimborso nel caso in cui abbiamo necessità e tutto questo senza pagare penali.

Oppure un'altra cosa utile potrebbe essere quella di modificare l'importo della data o cambiare direttamente la durata di tutto il finanziamento estinguendolo prima, quindi in anticipo, o modificando chiaramente il piano di ammortamento per quella che sarà la durata totale.

Di conseguenza come possiamo vedere dal nome un testo personale flessibile ci garantisce tantissime possibilità in più proprio perché abbiamo a che fare con una formula modificabile sia dal punto di vista delle modalità di rimborso del finanziamento ma non solo e per questo sarà un ottimo strumento per le persone che sono economicamente in quel periodo in difficoltà.

Volendo andare più nello specifico sui vantaggi Ripartiamo parlando del salto della rata che può avvenire più volte, ma bisogna vedere prima nei termini del contratto perché ogni banca ovviamente e ogni finanziaria ragiona a modo suo.

Di solito comunque il massimo di volte nel quale si può usufruire di questo salto rata dipenderà dal tipo di importo erogato tenendo anche a mente che questa opzione si può richiedere solo dopo che si sono versati almeno due rate dall'apertura del finanziamento in poi.

Un altro vincolo che spesso c'è in questi casi è legato al fatto che nel caso in cui spostiamo più rate dovrà intercorrere un periodo di tempo che va dai sei mesi a un anno anche se ribadiamo il fatto che bisogna sempre leggere bene le condizioni contrattuali ,che vengono offerte da quello specifico ente finanziario che abbiamo scelto.

Ovviamente saltando la rata c'è un costo da pagare nel senso che anche se non abbiamo penali aumenteremo la durata complessiva del finanziamento facendo lievemente aumentare il costo di interesse.

L'importanza dell'estinzione anticipata

E' molto importante quando si parla di prestito flessibile sapere anche che lo si può estinguere in anticipo senza pagare nessuna penale su quello che sarà il capitale residuo ed è un'operazione molto utile quando ci si trova in una situazione di eccessivo e gradito flusso di liquidità tale da permetterci di chiudere questo finanziamento.

Poter estinguere in maniera anticipata ci sarà molto utile anche se vogliamo aprire un mutuo e quindi se vogliamo provvedere a chiudere qualche finanziamento che già abbiamo richiesto.

Ricordiamo anche che ci sono alcune banche che questa possibilità la prevedono solo nel momento in cui sono passati almeno 12 o meglio ancora un anno e mezzo dall'erogazione del finanziamento in questione.

Il consiglio finale è quello di avere un consulente finanziario di fiducia prima di fare qualunque scelta della quale ci si potrebbe pentire perché ci si va a impegnare per un bel po' di tempo, mentre sono cose che vanno fatte in maniera ponderata.