Giornata Mondiale della Fibromialgia, la Croce Bianca di Borghetto apre le porte ai cittadini: verranno consegnate delle brochure informative

“Queste iniziative di sensibilizzazione sono sempre molto utili e ringrazio la Croce Bianca di Borghetto per l’attenzione dimostrata nei confronti di una sindrome complessa sulla quale vi è ancora molto da sapere e che porta con sé una serie di conseguenze che impattano in maniera estremamente negativa sulla qualità della vita dei soggetti colpiti”, dichiara il sindaco Giancarlo Canepa.

La fibromialgia o sindrome fibromialgica è una malattia cronica che provoca forti e diffusi dolori all’apparato muscolo-scheletrico, astenia (ovvero indebolimento e stanchezza ingiustificate da uno sforzo fisico) e rigidità muscolare. Per tale ragione questa malattia, che colpisce una percentuale variabile tra l’1 e il 3% circa della popolazione mondiale (circa 2 milioni in Italia), soprattutto di sesso femminile, è catalogata come patologia reumatica di natura extrarticolare. Chi soffre di questa patologia patisce non solo un danno a livello fisico, ma anche una riduzione drastica della qualità della vita.